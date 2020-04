Las latas de conservas en épocas de crisis

Las latas de conservas en pocas de crisis





Mientras dure el peligro del Covid-19, las latas de conservas son más útiles que en tiempos normales pues las personas cocinan mucho más en casa para evitar salir bajar tanto a la calle aplicando el distanciamiento social voluntario tan recomendado por nuestras autoridades para reducir y hasta neutralizar en nuestro país el alcance de esta crisis mundial del coronavirus. Además de las pastas y el arroz, muchos de nosotros consumiremos, con más frecuencia de lo habitual, latas de conserva. Son variados los alimentos presentes en los estantes de los mercados y por eso es necesario conocerlos con más profundidad como cuánto pueden durar, cuál es su valor nutritivo y los riesgos que puedan presentar dependiendo de su estado.



Cómo se fabrican las latas de conservas

Los envases son sometidos siempre a un proceso de esterilización por temperatura; por eso no habrá organismos vivos en su interior responsables de los cambios químicos culpables de la degradación del alimento. Los productos enlatados son alimentos precocinados y envasados herméticamente ya preparados para su consumo cuando se abre la lata. Uno de sus peligros se debe a su contenido de sal; aunque en la mayoría no es mayor que el de la comida casera, pero está ahí y se debe tener cuidado puesto que el sodio debe ser evitado por todas las personas, pero sobre todo en los hipertensos o con enfermedades cardiovasculares pues aumenta la presión sanguínea y el ritmo cardiaco. Una de sus ventajas es que no necesitan apenas ser sazonadas, por lo que siempre ahorrarán tiempo en la cocina. Además, las conservas son muy duraderas, por supuesto, dependiendo del producto. En general, las conservas de atún podrán durar varios años a partir de le fecha de su envasado y durante este tiempo mantendrán todas sus propiedades. Por supuesto, siempre se debe leer en la etiqueta su fecha de vencimiento.



Cuando se abre la lata de conservas...

Cuando se abren las latas ya se está exponiendo al producto a las inclemencias del ambiente, entre las que se encuentran la contaminación con bacterias. Por eso deben ser refrigeradas, preferentemente en un recipiente plástico, o una vez abiertas, consumidas antes de 24 horas.







Latas con defectos

Mientras las latas se mantengan en perfecto estado no existe el menor riesgo, pero no sucede así cuando están abolladas, abultadas, rotas o golpeadas, porque el mayor enemigo de las conservas es el aire. Si entra dentro de la lata, puede llevar consigo bacterias o proporcionarles a ellas el necesario oxígeno para su reproducción; eso puede poner en marcha procesos de fermentación dañinos para el alimento y para nuestra salud. A veces nos encontraremos en las estanterías con latas dañadas de estos productos. En primer lugar no comprarlas y, en el caso de que no nos hayamos dado cuenta, botarlas a la basura sin abrir y de manera inmediata.



Latas abombadas

Los abombamientos en las latas de conservas se producen por las reacciones químicas que lleva a cabo la bacteria Clostridium botulinum, que además de generar gas, produce una toxina llamada botulínica. La toxina de esta bacteria es capaz de producir una serie de importantes síntomas que incluyen la disminución de la lucidez mental, constipación, debilidad con parálisis, náuseas, visión doble y dificultad respiratoria; en el peor de los casos puede provocar una insuficiencia respiratoria capaz de poner en peligro la vida de cualquiera. Por eso, si la lata está abombada, no se debe comprar o botarlas inmediatamente. Pero en el caso de que la lata esté en perfectas condiciones, que es lo habitual, se puede consumir sin ningún problema con las excepciones ya señaladas, pues son el complemento ideal, siempre que su contenido sea preferentemente de alimentos saludables, en tiempos de cuarentena.

