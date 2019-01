Las llamas que simbolizaron la firmeza de los cubanos en Bayamo

Mientras las llamas iban consumiendo las edificaciones de Bayamo el 12 de enero de 1869 crecía la trascendencia histórica de esa ciudad que había sido la primera que fue ocupada, y retenida durante casi tres meses, por los luchadores independentistas cubanos encabezados por Carlos Manuel de Céspedes.

En 1982, en el discurso que pronunció en la ciudad de Bayamo el 26 de Julio, al recordar la actitud de los habitantes de esta ciudad cubana en el mes inicial del año 1869, significó:

Ya desde el 20 de octubre de 1868 Bayamo se había convertido en todo un símbolo de la lucha por la independencia de Cuba.



Allí se constituyó inicialmente el Gobierno de la República en Armas e incluso fue donde se cantó por el pueblo lo que después devendría en el himno nacional de Cuba, obra que creó el bayamés Pedro, Perucho, Figueredo.



Bayamo se convirtió en cuartel general de los patriotas que iniciaron la batalla.





Poco tiempo después las autoridades españolas empezaron a organizar un gran contingente de fuerzas militares, dotadas incluso con armamentos muy superiores a los que contaban los luchadores cubanos.



Esa fuerza militar se fue desplazando desde la provincia de Camagüey en dirección hacia la de Oriente, en específico con el objetivo de recuperar la tan importante plaza de Bayamo.



Aunque los patriotas cubanos intentaron obstaculizar en alguna medida el avance de la columna española ya en los primeros días de enero de 1869 se hizo evidente que no les sería posible poder enfrentar con éxito el ataque que dicha fuerza militar estaba a punto de realizar contra Bayamo.



Fue así como se tomó la singular decisión de reducir a cenizas la ciudad para evitar que cayese intacta en poder de los españoles.





Fue un gesto de gran simbolismo puesto que evidenció la entereza de los habitantes de la ciudad que no pusieron obstáculos ante el hecho de perder sus viviendas y bienes para que las llamas de Bayamo demostrasen la firmeza de los cubanos y pusiera de manifiesto que la lucha seguía en pie aunque no se pudiera mantener el control de dicha ciudad.



José Martí cuando ocurrió este hecho era tan sólo un joven próximo a cumplir 16 años y residía en La Habana.



Años después comentaría sobre ese acto de heroísmo de los bayameses y de los luchadores independentistas al afirmar en el discurso pronunciado en Nueva York el 10 de octubre de 1889:

En otras etapas de la lucha de los cubanos contra una dictadura militar reaccionaria que existía en el país, Bayamo también fue escenario de un singular hecho.

El 26 de julio de 1953 un grupo de combatientes revolucionarios tenía la misión de ocupar el cuartel existente en dicha ciudad, en el mismo instante que en Santiago de Cuba se llevaba a cabo el asalto al cuartel Moncada, dirigido directamente por Fidel Castro.

Por su significación histórica Bayamo fue instituida como Ciudad Monumento el 2 de enero de 1936, condición que le fue ratificada al ser declarada igualmente Monumento Nacional en 1978.



Bayamo que forma parte de las primeras villas creadas en Cuba por los españoles en la etapa inicial del siglo XVI es en la actualidad la ciudad capital de la provincia que lleva por nombre Granma en recordación al yate utilizado por los expedicionarios cubanos, también encabezados por Fidel.



Castro, para realizar la travesía, en 1956, desde el puerto de Tuxpan, en México, hasta cerca de la Playa de Las Coloradas en la costa sur de la entonces provincia de Oriente.



Bayamo tiene como símbolo la tea incendiaria.





En Bayamo se localizan importantes sitios y edificaciones de gran relevancia histórica, como el Museo existente en la Casa natal de Carlos Manuel de Céspedes, la Plaza de la Patria y la Casa de la Nacionalidad, por tan sólo citar éstas a manera de ejemplo.



En Bayamo se hace presente y se destaca el papel de la historia. Es sede anualmente de eventos, conferencias y otras actividades en las que especialistas y público en general intercambian criterios acerca de cuestiones esenciales con acontecimientos, figuras y aspectos relacionados con nuestra identidad.



Esto es algo muy importante y contribuye a hacer realidad lo que el máximo dirigente de la Revolución Cubana, Fidel Castro, expusiera, precisamente, al hablar el 10 de octubre de 1968 en La Demajagua en ocasión de conmemorarse el centenario del inicio de la guerra por la independencia.



Entonces Fidel expresó:

Es necesario que esta historia se sepa, es necesario que nuestro pueblo conozca su historia, es necesario que los hechos de hoy, los méritos de hoy, los triunfos de hoy, no nos hagan caer en el injusto y criminal olvido de las raíces de nuestra historia; es necesario que nuestra conciencia de hoy, nuestras ideas de hoy, nuestro desarrollo político y revolucionario de hoy —instrumentos que poseemos hoy que no podían poseer en aquellos tiempos los que iniciaron esta lucha— no nos conduzca a subestimar por un instante ni a olvidar por un instante que lo de hoy, el nivel de hoy, la conciencia de hoy, los éxitos de hoy más que éxitos de esta generación son, y debemos decirlo con toda sinceridad, éxitos de los que un día como hoy, hace 100 años, se levantaron aquí en este mismo sitio y libertaron a los esclavos y proclamaron la independencia e iniciaron el camino del heroísmo e iniciaron el camino de aquella lucha que sirvió de aliento y de ejemplo a todas las generaciones subsiguientes