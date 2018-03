Las obras de Nancy son únicas (+Fotos)





Basta echarle una ojeada para percatarse, al instante, que las obras plásticas de Nancy Vázquez Arañó, expuestas en el Festival de Ecojardinería que se desarrolla en la Quinta de los Molinos, en La Habana, son únicas, irrepetibles, plenas de amor por la naturaleza y gustan a todos por su elegancia y toque femenino.



Esta Doctora en Farmacia siempre pensaba, una y otra vez qué hacer cuando le llegase la edad de la jubilación, pues es muy activa.

“Como soy hija de Pancho, y mi padre tenía una finca, parece que tenía la naturaleza en la cabeza, nos cuenta sonriente. Estando en Chile, vi en una tienda un paisaje hecho con flores y plantas y me dije: esto es lo mío. A partir de ahí decidí comprar unas máquinas para coser y me puse a inventar hasta el día de hoy”.



“Los elementos que empleo son, en su inmensa mayoría, naturales: hojas de café, uva caleta, areca, conos de pino, malangueta, aparte pongo plumas de pavo real pues brindan un toque especial a los cuadros.”







Nos cuenta que se fija mucho en el colorido que toman las hojas y las plantas en general cuando se secan, las texturas también son analizadas por esta inquieta mujer que “casa” los desechos del entorno para crear genuinas piezas artísticas que no dejan a nadie indiferente. Expone que su esposo también constituye una valiosa ayuda pues también le ofrece sus valoraciones.



Nancy, quien trabajó en la Clínica del adolescente, no ha estudiado arte, es autodidacta. Quien llegue hasta su casa-taller de la Avenida 250 y 29 en el reparto San Agustín, en oeste capitalino, siempre la hallará en plena faena, creando, rodeada de plantas, hojas, semillas, flores y dándole a sus piezas un aire distinto, especial.









Del Autor