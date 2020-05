Las suciedades invisibles de las superficies comunes





La mayoría del total de las personas, y más aún los menores de edad, no son conscientes de muchos de nuestros gestos automáticos, esos que se practican todos los días sin tener que razonarlos y analizarlos cada vez que se realizan. El ser humano se toca la cara entre tres y 30 veces por hora, sin contar las ocasiones en que se rasca aquí o allá o se hurga en narices y orejas con verdadero deleite. Y habitualmente nadie se higieniza las manos después de hacerlo en la vida habitual todas las veces del día que considere hacerlo o casi que automáticamente se lo ordene su cerebro en esos momentos.



Las superficies y los gérmenes

El problema, y aun mucho más en tiempos de la Covid-19, es que lo que se ha tocado de antemano, muchas veces sin una perentoria u obligatoria necesidad de hacerlo, frecuentemente está saturado de gérmenes, mucho de ellos patógenos. Entre esos objetos están las llaves de baño, manijas de puertas, pasamanos de escaleras, pisapapeles, adornos, búcaros, accesorios de computadora como es el ratón o las memorias, y muchas otras cosas más que el público toca comúnmente con toda naturalidad.



Cantidad de gérmenes

¿Pero qué grado o concentración de gérmenes tienen esos objetos comunes? Se puede comenzar hablando del dinero, específicamente los billetes de banco más que de las monedas. Están contaminados pero no son altamente transmisibles. No obstante, después de manipularlos se impone una higienización de las manos porque están sucios. Son más contaminantes las pantallas táctiles, dispositivos, teléfonos, y más aún el menú de un restaurant. Los abridores de puertas también están muy contaminados de ahí la recomendación de llevar un pomito de desinfectante alcohólico en el bolsillo o en el bolso de mano cada vez que exista la verdadera necesidad de salir a la calle por razones inexcusables como es a un centro laboral, hacer los mandados o la asistencia a una consulta médica, todas razones de mucho peso como para sí cumplir con ellas.







En lo que no se piensa

No se puede pasar por alto los teclados de nuestras computadoras, pues se ha demostrado muchas veces que están muy contaminados. Por eso también resulta necesario higienizarse las manos después de utilizarla tal como sucede en estos momentos donde su tiempo de empleo se ha incrementado, tanto por teletrabajo como para realizar juegos de entretenimiento. Pudieran existir muchas otras causas de tener que salir de casa o de tocar superficies contaminadas y para todas, la misma recomendación. También es importante higienizar con sustancias cloradas, en la concentración apropiada, esas superficies lo más frecuentemente posible como medida de protección incluida toda la familia, sobre todo los más pequeños.



Superficies propagadoras de gérmenes

Estas superficies comunes y de apariencia inofensiva también pueden ser un vehículo para propagar el virus del coronavirus actual y otros gérmenes como los del resfriado y la gripe, y así capaces de enfermar a cualquier persona. Como medidas de protección, se deben mantener las manos fuera de los ojos, la nariz y la boca. En segundo lugar, hay que utilizar el nasobuco de manera correcta y lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante cada vez que el sentido de la prudencia lo indique. Y asegúrese de pensar que ninguna medida de higiene está de más y que no sobra ninguna precaución.

Del Autor