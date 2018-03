Las tres cosas de la Coreana de José Milián (+Fotos)



Fotos del autor



Llega el actor a la escena con un saco de yute de donde saca a Palacho, el muñeco que es el hijo de quien dice llamarse Amalia González: la Coreana y que realmente es el actor Falconerys Escobar.



Aparecen ellos en la escena del Teatro Bertolt Brecht, cincuenta años después de que esta obra, Vade Retro, fuera estrenada en la ciudad de Camagüey por José Milián, Premio Nacional de Teatro 2008. Entonces eran otros actores, otro escenario…



Pequeño Teatro de La Habana, dirigido por José Milián, regala al espectador una obra que parece poesía, escrita desde la agudeza de una época vieja, con excelente visión y sentido de esta, donde todos, de alguna manera, sentimos la soledad espiritual y la soledad circunstancial de la Coreana.



Vade Retro son cuatro actores, es una tragedia, es un circo con un dueño oportunista, es la degradación del ser humano, es angustia y necesidad, es un barrio de cualquier pueblo, es una lugar marginal, es la Coreana llorando por un centavo para pasar la nochebuena: un día que no es alegre porque están ella y Palacho solos.







Es un José Milián convertido en un cronista de una sociedad que hoy se lee en algún libro y que ahora él muestra todos los fines de semanas de marzo y abril, en una salita del Brecht, a poca luz, con la música de aquellos años del siglo pasado, convencido también de que algunos espectadores sentirán el retroceso del tiempo.



Vade Retro es un final dramático, un impulso de Milián, una solución impuesta, obligada y no necesaria, pero en definitiva, coherente para esta obra con énfasis en lo absurdo.



Por eso, a la Coreana de José Milián no le queda otra opción que gritar las tres cosas que le duelen: “Primero: Soy Amalia González, la Coreana. Siempre fui la querida de Vicente González. Segundo: Quiero seguir cantando a todo lo que me rodea… a ustedes que no lo merecen…a ustedes que se van a olvidar de mí. Y la tercera cosa es que tengo hambre”.

Del Autor