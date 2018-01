“Leñadores” buscarán pasear en coche en Bayamo (+Audio)

Las Tunas, Cuba.- Los “Leñadores” de Las Tunas ya tienen la mitad del camino recorrido en la búsqueda de la corona en la 57 Serie Nacional de Béisbol, después de derrotar a los “Alazanes” de Granma con abultado marcador de 11x4, en choque escenificado en el estadio Julio Antonio Mella de esta ciudad.



Tal y como sucedió en el primer duelo, los locales la emprendieron tempranamente con el abridor de los actuales campeones Ulfrido García, que se fue a las duchas sin apenas sacar out y donde tres de las seis del primero fueron a su cuenta.



Ese racimo decidió las hostilidades bien temprano. Aunque agregaron otra en el segundo, tres en el tercero y una en el octavo, las del capítulo de apertura les aseguraba el éxito.





Los “Alazanes” trataron de reaccionar, pero el pitcheo del jovencito Alejandro Meneces a partir del cuarto, quien solo había tirado una entrada en todo el play off, dejó sin opciones a la poderosa tanda de los visitantes. Meneces trabajó seis entradas, no permitió carreras, le pegaron par de hit, con cuatro ponches y par de boletos.



Las carreras de los granmeses fueron una en el tercero y tres en el cuarto, inning donde el abridor Yariel Rodríguez perdió el control de sus lanzamientos.



En la habitual conferencia de prensa el director de Granma Carlos Martí manifestó que la ofensiva de los tuneros les calló temprano encima y que con nueve de diferencia en el primer tercio ya era muy difícil poder remontar, aunque reconoció que no dejaron de luchar hasta el final.



Por su parte el piloto tunero dijo que lo positivo en este inicio de la discusión del título ha sido el despertar de sus dos principales artilleros Yosvani Alarcón y Rafael Viñales, que no le pudieron responder durante los seis primeros juegos de la semi-final.





Este lunes será fecha de traslado para la ciudad de Bayamo. El martes la afición debe abarrotar el parque Mártires de Barbados para apoyar a sus “Alazanes”, que con una derrota más estarían poniéndose al borde cederle la corona a sus vecinos tuneros.



El choque será a las 7:15 PM y están como posibles abridores, Alain Sánchez por Granma y Vladimir Baños por Las Tunas.



A continuación las declaraciones de Carlos Martí y Pablo Civil, directores de ambos conjuntos, donde valoran lo sucedido en el segundo enfrentamiento de la gran final de la 57 Serie Nacional de Béisbol.

