57 SNB: Leñadores hacen colapsar el Mella (+Audio)

Las Tunas, Cuba.- Haciendo valer los vaticinios del que gane el sexto, se lleva también el séptimo, los “Leñadores de Las Tunas afilaron sus hachas y no pararon hasta propinarle nocao en siete entradas de 10 anotaciones por cero a los “Leones” de Industriales, en un abarrotado estadio Julio Antonio Mella, instalación que estalló cuando Yunieski Larduet pisó la goma para decretar el fuera de combate del play-off en la 57 Serie Nacional de Béisbol.



Los locales no creyeron en Freddy Asiel Álvarez y lo hicieron saltar del box en el quinto inning, aunque en honor a la verdad tampoco fue bien defendido. Lanzó cuatro capítulos, permitió 5 carreras, tres de ellas limpias, ponchó a tres y regaló par de boletos.



Pero no hay dudas que dos hombres fueron los protagonistas de esta película. Luis Ángel Gómez lanzando el choque de su vida. Tiró la ruta completa con solo 5 incogibles, con un estrucado y una base por bolas. El otro y no menos importante es Yosvani Alarcón, quien en solo un partido hizo más que en toda la semifinal.



Madero en ristre se fue de 4-4, con un cuadrangular y tres impulsadas. El receptor de los últimos equipos Cuba, abrió el pizarrón con sencillo remolcador de dos anotaciones en el tercer episodio con dos out en el pizarrón.



Luis Ángel Gómez se enfocó en trabajar con los envíos en rompimiento en la zona de duda. Foto: István Ojeda Bello





Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:



Sobre su magnífica actuación el holguinero Luís Ángel expresó que aunque le sorprendió la designación para abrir el juego más importante de la temporada, se enfocó en trabajar con los envíos en rompimiento en la zona de duda y que agradece a Civil la confianza que depositó en él.



Entre tanto el piloto tunero dijo que la decisión tuvo que ver con que Luís Ángel le había lanzado muy bien en la segunda fase a los Industriales y que si no lo había empleado antes era porque estuvo lesionado.





Esta victoria representa uno de los acontecimientos más importantes de la provincia, no solo en lo deportivo, sino en lo social, puesto que el béisbol representa idiosincrasia para cubanos.



A la hora de redactar estas líneas, una de la madrugada, todavía la ciudad era un mar de pueblo y según nos comentaron algunos aficionados la celebración no saben cuándo va a terminar.



Escuchen las palabras de Pablo Civil, piloto de los “Leñadores” al término del último compromiso que les dio el pase a la gran final.

18.01.2018 - 9:32 am La noche del 17 de enero de 2018, QUE NOCHE, será recordada por Cuba por muchos años y se inscribirá en el expediente de IND, así: quien, cómo y dónde???? Quién: Los Leñadores, equipo desconocido y que nunca había estado discutiendo ir a la final, sin ninguna experiencia, según IND era pan comido, pero se le atravesó en la garganta, y de qué manera. Dónde: En el estadio Julio Antonio Mella, de una ciudad del interior, que segun IND, el fatalismo geográfico estaría de su parte. Error. Cuándo: El séptimo juego de la semifinal de la serie nacional 2017-2018, cuando primera vez a IND no hace carreras y se la gana por nocaut, y para los que dijeron que LTU solo ganaba en el último tercio del juego, anoche se demostrño que no hizo falta jugar los tres últimos innings. Juego que se ganó con una economía total de lanzadores, solo bastó uno, pero con derroche de batazos, mientras que IND por poco saca a lanzar el mecánico de su guagua. Nada, que los Leñadores demostraron que están inspirados en el terreno y ganan el juego que hace falta y bien, para sacar de dudas a los que nunca creyeron en sus posibilidades, como los comentaristas de la TV, que al final no sabían donde meter la cara, por culpa de ellos mismos, hablar de más a favor de los IND. Error. Victor Mesa nunca ha ganado un campeonato como Dtor, ni con VCL, MTZ y ahora IND, alguien en la red dijo y la vida lo demuestra que siempre fue segundón, pero esta vez, ni Compay Segundo, ni Carlos Tercero, pasará a la historia como FELIPE CUARTO. Ya LTU se inscribió como la dolorosa espina en la pata del león, qué león, digo gaticos rasurados, jjjj. Y el público, ni hablar, confió en su equipo siempre, desbordó estadios, y no hubo quien le impidiera tirarse a abrazar a sus peloteros, sin distinción de edad... Una vez más se hace leña el mito de que IND es invencible y apareció un David oriental y acabó con Goliat. Las Tunas es historia y va por vez primera a discutir el título de CAMPEÓN NACIONAL con GRANMA, será la primera ocasión, creo, que se dará una final solo de orientales porque los rivales de Occidente NO pudieron aguantar a GRA y LTU. FELICIDADES LEÑADORES, FELICIDADES LAS TUNAS Y A TODOS LOS QUE CONFIARON EN LOS LEÑADORES.



