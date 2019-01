Las Tunas a medio camino de su segunda final consecutiva

El equipo de Las Tunas repitió triunfo este sábado ante Ciego de Ávila 9x2 en el estadio Julio Antonio Mella y se situó a medio camino de su segunda final consecutiva en el béisbol cubano.



Los Leñadores salieron debajo desde el mismo primer episodio 2x0, pero descontaron en el cuarto por cuadrangular del veterano Danel Castro y empataron y se fueron arriba en el cierre del quinto por triple de Andrés Quiala con dos a bordo y toque de bola de Yunieski Larduet, todo ante el abridor avileño Yander Guevara.



Los discípulos de Pablo Civil decidieron completamente el juego en el final del sexto cuando agregaron otras tres ante el relevista Dachel Duquesne, que soportó triple del antesalista Denis Peña y sencillo de Lionis Figueredo.



El refuerzo pinareño Erlis Casanova, adquirido para la postemporada, lanzó las nueve entradas en las que solo permitió una limpia, le pegaron siete hits, concedió un solitario boleto y ponchó a seis avileños.



A la ofensiva, Las Tunas conectó nueve hits, entre ellos, un doble, par de triples y un cuadrangular, con destaque para Danel, que se fue de 3-2, y el joven Denis Peña, de 4-3 con tres remolques.



Con la serie 2-0 a su favor, los orientales viajarán este domingo hacia Ciego de Ávila donde intentarán conseguir otros dos triunfos que les asegure su presencia en la final de la Serie Nacional por segunda temporada consecutiva.



Pese a esta ventaja, el mentor tunero Pablo Civil declaró no sentirse confiado.



“El play-off no está decidido todavía, yo respeto siempre al contrario, hay que ganar cuatro partidos, les va ser más difícil a ellos porque de cinco juegos tendrán que ganar cuatro, y nosotros solo tenemos que ganar dos, pero no está decidido”, apuntó.



El manager de los actuales subcampeones nacionales ratificó al zurdo camagüeyano Dariel Góngora como el abridor del tercer juego el próximo lunes, y adelantó que otro zurdo, el también importado Leandro Martínez pudiera trabajar el martes el cuarto desafío.



