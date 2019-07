Laurentino Cortizo asumió la presidencia de Panamá

Laurentino Cortizo asumi la presidencia de Panam

Con la reiteración de su discurso de unidad de todos los panameños, Laurentino Cortizo se convirtió la víspera en el cuadragésimo noveno presidente de Panamá, en medio de una crisis institucional y un contexto marcado por la desigualdad social. El país de la bonanza no puede esconder el país de la miseria, expresó Cortizo al reconocer que las cifras muestran crecimiento económico, pero que se triplicó la deuda en el último decenio, y afirmó que se agravaron los grandes problemas nacionales. Además, el nuevo presidente panameño recordó la triste estadística de que es el sexto país más desigual del mundo, mientras señaló que el reto es hacer posible 'el país próspero, de ley y orden, pero sobre todo justo, Panamá, el de las oportunidades para todos. En un discurso de casi media hora, interrumpido múltiples veces por aplausos y vítores, Cortizo anunció sus primeras acciones, entre las cuales está enviar de inmediato a la Asamblea Nacional (AN) propuestas de cambios a la Constitución, una promesa múltiples veces incumplida por administraciones anteriores.



Comparecerá hoy el exjuez Sergio Moro ante la Cámara de Diputados de Brasil



El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil y exjuez, Sergio Moro, comparecerá hoy 2 de julio ante la Cámara de Diputados para explicar el escándalo de los mensajes publicados sobre los excesos en sus funciones en torno a la causa Lava Jato. Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara baja, Felipe Francischini, confirmó la presencia de Moro, quien el pasado 26 de junio debió asistir a esa asamblea, pero justificó su falta con un viaje a Estados Unidos dentro del marco de una visita en materia de Inteligencia y Seguridad. Por otro lado, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffman, expresó su rechazo a la ausencia del exjuez Sergio Moro a la citación del Senado del pasado 26 junio. El pasado 9 de junio el sitio digital The Intercept reveló una serie de conversaciones del exjuez Moro con fiscales e investigadores de la operación Lavo Jato a través de diferentes plataformas de mensajería, y estas comunicaciones del exjuez con los agentes públicos hacen emerger serias dudas sobre la imparcialidad de Moro, así como su falta de ética cuando era un magistrado federal y encarceló al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por supuestos hechos de corrupción.



Continuarán los docentes chilenos con el paro nacional



El paro del Colegio de Profesores de Chile entró en su quinta semana y buscará apoyo en otros sectores de la sociedad chilena para lograr que el Ministerio de Educación responda positivamente a sus demandas. La víspera unos 50 mil docentes participaron en asambleas en todos los municipios del país, y el 73,82 por ciento votó por rechazar la propuesta que el Ministerio de Educación les presentó el viernes último y por continuar el paro. Al respecto, el presidente del gremio, Mario Aguilar, puntualizó que las movilizaciones continuarán, y que a partir de hoy se reunirán con sus colegas de la enseñanza pública que han seguido impartiendo clases para que se sumen a la huelga y recabarán el respaldo de la enseñanza privada para que también los secunden.



Prosiguen en Venezuela la investigación por la muerte del militar convicto



Las investigaciones sobre la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta, mientras se encontraba procesado por la justicia, continúan hoy en Venezuela tras la imputación de dos agentes por su presunta participación en los hechos. El Ministerio Público solicitó la víspera la detención preventiva del teniente Ascanio Antonio Tarascio y del sargento segundo Estiben José Zarate, adscritos a la Dirección General de Contra Inteligencia Militar. Ambos fueron señalados por el delito de homicidio preterintencional del militar, quien permanecía bajo investigación penal por su implicación en actos terroristas, sedición y magnicidio en grado de frustración, delitos relacionados a los planes recientemente desarticulados por las autoridades venezolanas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo anunció el inicio de una investigación para esclarecer el fallecimiento de Acosta, y un comunicado oficial, el ente llamó a los órganos de seguridad del Estado a optimizar todos sus esfuerzos con el fin de prevenir la violencia y garantizar la vida, la salud y la integridad física, psíquica y moral de todas las personas, especialmente quienes se encuentran privadas de libertad o bajo su custodia.



Acuerda la OPEP extender la reducción de producción del crudo



La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordó extender los recortes de la producción de crudo hasta marzo de 2020, según reportó uno de los delegados participantes en la cita ministerial que se realiza en Viena, Austria. Los ministros de petróleo de la OPEP que se encuentra reunidos en Viena, Austria, hasta hoy martes realizarán un encuentro ampliado con productores fuera del bloque, como Rusia, que han contribuido a los recortes generales de producción. Mientras, el titular saudita de Petróleo, Jalid al Falih, defendió la necesidad de extender durante nueve meses el recorte de crudo por parte de la OPEP y otros aliados, como Rusia, para equilibrar el precio en el mercado. Los 14 socios de la OPEP y diez grandes productores encabezados por Rusia acordaron recortar en 1,2 millones de barriles diarios de petróleo.



Amplia Estados Unidos la lista de productos europeos bajo la amenaza de aranceles



Estados Unidos agregó más productos a la lista de mercancías de la Unión Europea que se encuentran hoy bajo amenaza de aranceles, en medio de una larga disputa sobre subsidios a fabricantes de aeronaves. La administración de Donald Trump informó que añadió 89 subpartidas arancelarias con un valor aproximado de cuatro mil millones de dólares anuales a un listado publicado en abril con productos del bloque comunitario que podrían recibir gravámenes. Eso elevaría a 25 mil millones de dólares el valor de las mercancías de la Unión Europea que podrían verse perjudicadas por los impuestos del ejecutivo de Trump, quien frecuentemente ha usado su política arancelaria como arma de presión, incluso contra sus aliados tradicionales. Los productos sumados a la lista comprenden, entre otros, frutas, carnes, quesos, aceitunas, pastas, algunos tipos de whisky, tuberías de hierro, fertilizantes minerales o químicos, y barras y varillas de cobre.



