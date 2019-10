Lázaro Blanco: Tenemos el gran reto de llegar a Tokio

Lzaro Blanco: Tenemos el gran reto de llegar a Tokio

La Habana.- El principal lanzador de Cuba de los últimos años, Lázaro Blanco, está listo para ayudar a la escuadra nacional en el Torneo Premier 12. El derecho del municipio Yara ha venido de menos a más en su rendimiento en la presente Serie Nacional.

Blanco, quien fue seleccionado en el equipo Todos Estrellas, de la anterior Serie del Caribe celebrada en Panamá, en la parte final de la preparación ha marcado hasta 92 millas por hora, aunque como se conoce su fuerte son los envíos rompientes y el exquisito comando del pitcheo. “Me siento muy bien, tenemos una gran responsabilidad el cuerpo de lanzadores y la selección en general. Estoy en perfectas condiciones, hacía rato no me marcaban 92 millas y 89-90 sostenidas. Tenemos un gran reto que es clasificar a los Juegos Olímpicos”.

Aunque no se ha anunciado, por primera vez en los últimos eventos internacionales Lázaro Blanco pudiera no ser el primer abridor de Cuba.

“Todavía no se ha hablado de la rotación abridora. Si me dieran la posibilidad de tirar el primer juego ante Canadá, saldré como siempre lo he hecho con la mayor disposición. Lo más importante es que todos estamos enfocados en la tarea que tenemos que hacer y ayudarnos todos por el bien de Cuba”.



El “caballo de batalla” de los “Alazanes” en las Series 56 y 57, donde llegaron a lo más alto del podio, comentó a Radio Rebelde que esta nómina se ve superior a la que asistió a los pasados Juegos Panamericanos. “Se han incorporado peloteros que no estuvieron en Lima y que nos pueden ayudar bastante. Veo una gran cohesión. El profesor Miguel Borroto, nos ha recalcado que lo fundamental es la disciplina”.

Blanco, tiene que cambiar la estrategia de pitcheo de Lima, pues los rivales conocen sus características, de ser un pitcher agresivo, que gusta siempre ponerse delante en el conteo. “Llevo varios años en el equipo nacional, ya me conocen bastante. En los Juegos Panamericanos, el manager de Colombia expresó que me había estudiado. Que yo era un lanzador que tenían que atacarme en los primeros pitcheos, porque si me ponía encima era muy complicado batearme. Así fue, me conectaron en los primeros lanzamientos y se nos escapó el partido. Si tengo mis rompientes bien, puedo caminar el juego con el rival que me pongan”.

Lázaro Blanco, le mandó un mensaje a la afición granmense y a la cienfueguera le mostró su disposición para estar con los “Elefantes” en esta Segunda Fase de la 59 Serie Nacional.

“A la afición de Granma que esperen lo mejor de mí y a los cienfuegueros que cuando regresemos del Premier, estaré defendiendo el uniforme de Cienfuegos, como siempre lo he hecho en los equipos que he estado de refuerzo”.



