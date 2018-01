Leche materna: alimento vital para los bebés (+Audio, Fotos y Video)



Gestantes Diasnellys Revilla y Patricia Vázquez. Fotos de la autora



“He escuchado que los bebés te chupan con mucha desesperación, te agarra con fuerza y a la madre le duele, pero no es capaz de desprendérselo, sino trata de ayudarlo para que reciba su leche pues es la garantía de que va a estar bien”.



Así expresa Diasnellys Revilla Martínez, una joven embarazada de 24 años con 18 semanas de gestación, los cuentos y anécdotas sobre la primera vez que el bebé recién nacido se alimenta.



Esta joven primeriza, acompañada de otras cuatro, son atendidas en el hogar materno “Alas de Mariposa”, ubicado en el municipio de Boyeros. El Programa de Atención Materno Infantil garantiza la seguridad, estabilidad y feliz término de las gestantes en todo el país. Médicos, enfermeras y personal de Salud Pública destinan sus mejores esfuerzos en aras de que los nueve meses de gestación sean placenteros por la futura madre.





Especialista en Medicina General Integral, Doctora Ibet Morandeira Ortiz



En estos hogares maternos se reciben a las gestantes con riesgos obstétricos las que deben tener un seguimiento médico estricto, según nos informó la Especialista en Medicina General Integral, Doctora Ibet Morandeira Ortiz. “Aquí vienen todas la embarazadas remitidas por su área de salud en el cual presentan algún riesgo, como bajo peso, ganancia insuficiente de peso, ganancia exagerada de peso, pacientes hipertensas, con riesgos de diabetes, con amenaza de parto pre-término, y aquí las atendemos en un conjunto de médicos, enfermeras, un pase de visita integral. Así cono las demás instituciones que sus médicos de familia, una vez que están remitidas, tienen que venir a visitarlas”.



En el tiempo de estancia de las embarazadas, el personal que las asiste realiza actividades como parte de su preparación para el proceso del pacto, dentro de ellas se encuentran las charlas sobre la importancia de la leche materna para sus bebés. Al respecto nos comentó la Supervisora de Enfermería del Hogar Materno "Alas de Mariposa", Lic. Mabel Gamboa Toledo.





Supervisora de Enfermería del Hogar Materno "Alas de Mariposa", Lic. Mabel Gamboa Toledo



“Nosotros la labor que realizamos con respecto a la lactancia materna son las charlas educativas a las embarazadas, hemos hecho videos conferencias con los programas que dan en la televisión. Nosotros las preparamos para cuando llegue el proceso de lactar sepan cómo lo van hacer, las posturas que deben asumir para amamantar a sus bebés, en las condiciones que deben estar ellas para alimentarlos y sobre todo explicarles a ellas la importancia que tienen la lactancia materna. Que solo no es una alimentación sino que es bueno para los bebés porque le evita infecciones, inmuniza de enfermedades, los alimenta, los protege, sobre todo esa es la función más importante que tiene la lactancia materna”.



“Durante este período es lactancia materna exclusiva, durante el tiempo que se lacta al bebé no se le puede dar otro alimento, todo lo que ellos requieren está en la leche materna”.



Conoce qué beneficios y ventajas brinda la lactancia materna para la madre y para el bebé:







La experimentada enfermera reitera que para ellos lo más importante es que las gestantes se sientan como en su casa.



“Realmente las embarazadas que ingresan porque tienen un riesgo obstétrico, es decir ingresan para modificar ese riesgo y las tenemos aquí hasta que se mejoren. Ellas normalmente se portan bien, esto es como bien se llama “Hogar Materno”, se trata por todas las vías que se sientan como en casa. Le brindamos todo lo que necesitan, el cariño, amor, la higiene y el confort que pueden tener en sus hogares para que no se sientan aisladas de su familia, usted sabe que las gestantes son susceptibles en el embarazo”.



Ansiosas por este esperado y único momento, Diasnellys y Patricia, una primeriza y la otra vive un segundo embarazo pero gemelar, expresan cuán importante es respetar la lactancia materna exclusiva para sus bebés.



Diasnellys nos comenta que “nunca he tenido esta experiencia, es mi primera barriga. Sobre la lactancia materna, sé que es exclusiva y que es de vital importancia hasta los seis meses, incluso un tiempo más, dedicarle todo ese tiempo para que se alimente, vaya obteniendo los nutrientes y así salvando enfermedades, no se le debe mezclan la leche con otro alimento pues puede provocarle en su cuerpecito problemas en su salud”.



“Y aquí en el hogar no han dado charlas sobre el tema para empezar a conocer aunque todavía no tenemos la experiencia, la tendremos cuando nazcan nuestros bebés”.



Por su parte Patricia alega que “la leche materna debe ser exclusiva hasta los seis meses, no debemos darle agua pues dentro de los componentes contiene este líquido. Se ha demostrado que los niños que toman exclusivamente leche son más sanos y más saludables. Esta experiencia creo que la voy a hacer muy diferente pues son dos y no voy a tener suficiente para los seis meses pero bueno se lo voy a dar el tiempo que pueda”.







“Imagínate que estoy ingresada desde las 21 semanas pues nuestro país tiene establecido que se ingresen temprano por ser un embarazo de alto riesgo, por tener dos placentas, dos sacos gestacionales y entonces en cualquier momento pudiera ocurrir un aborto que está dentro de los posibles riesgos que tiene. Y aquí estoy ya llevo un mes y medio, perfecta y me falta poco porque me quedan dos”.



Como responsable de su seguridad la Doctora Ibet Morandeira Ortiz reafirma la importancia de los hogares maternos como parte del Programa de Atención Materno Infantil en el país.



“La importancia que tiene este hogar materno para el país es que aquí ingresas pacientes de alto riesgo obstétrico, pacientes que son casos sociales, en la cual tenemos controladas para evitar que pasen a un nivel secundario, es decir, el hospital”.



Escuche detalles en el siguiente audio:

Del Autor