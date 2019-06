Legalizar para el bien de todos





A dos semanas de la entrada en vigor de los acuerdos 8574 y 8575 del Consejo de Ministros sobre el ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales se han atendido en la capital 11 mil 932 personas, con el interés de legalizar el status de sus inmuebles.



El Director Provincial de Planificación Física, el Máster Juan Miguel Herrera Miranda, precisó que el objetivo principal es regular el proceso de ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales sin status legal o sin observar las formalidades en su construcción, siempre que cumplan las regulaciones territoriales y urbanas, con el fin de transferirlas en propiedad.





Momentos de la comparecencia en Haciendo Radio de directivos de Planificación Física. Fotos: De la autora.



Desde el 27 de mayo al 12 de junio han acudido a las Oficinas de Trámites de la Vivienda en La Habana un total de 11MIL 932 personas, de ellas han sido atendidas por el sistema de Planificación Física un total de 5 Mil 506.



Del total de personas atendidas, se han radicado 2 MIL 457 trámites, lo cual representa el 44 % de las que acudieron y clasificaron con indicadores establecidos al amparo de las normas vigentes.



Las personas naturales de los municipios de Playa, Marianao, La Lisa y Boyeros, se han presentado en las Oficinas de Trámites en un mayor número, representando el 53 % para solicitar servicios técnicos. Se continúa trabajando en las acciones de divulgación con el objetivo de que la población conozca donde procede legalizar y que lugar no, al amparo de la Ley.







El propósito del Estado con estos dos acuerdos del Consejo de Ministros es:



- Flexibilizar la transferencia de la propiedad de ocupantes de viviendas estatales declarados arrendatarios y usufructuarios.



-Legalizar de viviendas terminadas o en ejecución por el Estado y la población; sin haberse cumplido con las formalidades establecidas en la norma vigente.



-Arrendatarios permanentes de viviendas del fondo estatal.



-Usufructuarios y ocupantes de cuartos, habitaciones o accesorias, convertidas en viviendas adecuadas o que puedan serlo mediante la ejecución de acciones constructivas por esfuerzo propio de la población;



-Viviendas y locales terminados o en ejecución por el Estado o la población, sin cumplir las formalidades legales.



El Director Provincial de Planificación Física, el máster Juan Miguel Herrera Miranda confirmó los inmuebles que violaciones de las Regulaciones urbanas y normas de la construcción, no serán legalizados, ni los arrendatarios que estén asociados a sanciones por aplicación de los decretos-leyes No. 149 "Sobre confiscación de bienes e ingresos obtenidos mediante enriquecimiento ilícito", del 4 de mayo de 1994 y 232 "Sobre confiscación por hechos relacionados con drogas, actos de corrupción y otros comportamientos ilícitos", del 21 de enero de 2003 y por sentencias penales.







Por su parte, la Arquitecta Daily Carmenates Cabañas aclaró el término de Usufructuario, Arrendatario y ocupantes. Para los dos casos (Usufructo y arrendamiento) son administrados por las direcciones de la vivienda porque pertenecen al Estado.



Usufructuario: Persona que disfruta de un bien, sin ser su dueño legítimo. Se determina un usufructo por ser un espacio que no reúnen los requisitos de habitabilidad, diferencia para poder convertirse en un arrendamiento. Por estas circunstancias resulta gratuito. El usufructuario solamente hace uso, no puede disponer del inmueble. Ejemplo: Solares, cuarterías y cuarto y accesorias.



Arrendatario: vive en una vivienda arrendada mediante contrato de arrendamiento, por el cual se paga una cuota, por lo tanto hace uso y disfrute del bien arrendado, pero no dispone del bien.



Ocupantes: Persona que ocupa un inmueble y no necesariamente, media contrato ni documento legal. No es una condición. Existen los ocupantes legales (convivientes) o ilegal,(sin documentación).



La Arquitecta recalcó que todo no se legalizará porque hay requisitos para la aplicación de los acuerdos del Consejo de Ministros, como cumplimiento de las Regulaciones territoriales y urbanísticas, así como las Normas Técnicas, también están identificadas las zonas Especiales, con restricciones y vulnerabilidades.



Ejemplo:



Zonas de Alta Significación para el Turismo, en la Habana Vieja y en Habana del Este, Guanabo, las Cuenca Almendares- Vento, Franjas de Protección de redes, Zonas de Inundación.



La funcionaria recomendó que ante cualquier duda las personas deben dirigirse hacia las Oficinas de Trámites para buscar mayor información de su particularidad y allí presentar la solicitud habilitadas en cada municipio de la capital. Una vez ahí en dependencia de la solicitud deberá presentarse ante la entidad correspondiente.



Precisó también que las viviendas construidas por esfuerzo propio se tramitan, si cumplen las regulaciones territoriales y urbanísticas de la siguiente manera, tendrán que pagar el, Derecho Perpetuo de Superficie “DPS” “ Terreno “El precio de locales, cuartos, habitaciones y accesorias que se entreguen con el objetivo de transformarlos en viviendas adecuadas se determina a partir de lo establecido para estas, y se descuenta como depreciación adicional, el porciento de ejecución en que se encuentran.







En caso de los pagos de Derecho Perpetuo de Superficie, conocido como terreno, se realizarán al amparo de la legislación vigente, en el caso de las transferencia se hará a partir de la obtención de la resolución, Título emitida por el Sistema de la Vivienda, y en el caso de las legalizaciones se realizará mediante el proceso de legalización. (Para todos los casos el pago se realiza ante la sucursal bancaria del territorio, previo certifico emitido por el sistema de planificación física que define el monto a pagar).



Otras de las cuestiones que legalizará los nuevos acuerdos del Consejo de Ministros tiene que ver con los locales en ejecución o terminados, en tal sentido la Subdirectora de Planificación Física Provincial, la Arquitecta Daily Carmenates Cabañas apuntó que la persona inicia la solicitud en la Dirección Municipal de la Vivienda y de oficio se eleva al Consejo de la Administración Municipal por la DMV, recibido el Acuerdo se dispone a la transferencia mediante el Banco.



Preciso que la legalización de locales en ejecución para convertirlos en viviendas adecuadas, transita porque la Dirección Municipal de la Vivienda solicita a la Dirección Municipal de Planificación Física un dictamen técnico (Hasta 50 días hábiles) que contiene el precio legal como una vivienda terminada, descontando el porciento de ejecución en que se encuentra.



Con el Dictamen la Dirección Municipal de la Vivienda tramita su proceso de acuerdo a la norma y dicta resolución transfiriendo lo construido, y da derecho a continuar y refleja el precio legal con el descuento.



La persona con la resolución solicita el certifico de pago del terreno, efectúa el pago, lo presenta en la Dirección Municipal de Planificación Física, la cual dicta resolución de Derecho Perpetuo de Superficie, “ Terreno” en 10 días hábiles. De oficio entrega las regulaciones urbanas para el Proyecto.



Se revisa Proyecto y de oficio se radica licencia que describe lo construido habitable y lo nuevo que se autoriza (Hasta 45 días hábiles).Terminada la obra se emite Habitable en un término de hasta 30 días hábiles).







El Director Provincial de Planificación Física, el máster Juan Miguel Herrera Miranda enfatiza en las disposiciones especiales y hace aclaraciones importantes.



-Los inmuebles que se encuentren en tierras agropecuarias y forestales, a los efectos de la transferencia de la propiedad o legalización de estos, requieren que se acredite por el Delegado Municipal de la Agricultura que la parcela ocupada no es de interés estatal.



-Se tiene en cuenta lo dispuesto para viviendas ubicadas en zonas con regulaciones especiales



-Los Consejos de la Administración Provincial y los Consejos de las Administraciones Municipales adoptan las medidas organizativas y de control para agilizar el proceso.



- El proceso se desarrollará en un período de 6 años, contados a partir de entrada en vigor de la norma jurídica.



-Facilitar atención a discapacitados, embarazadas y adultos mayores.



-La persona que no acuda se le aplica el Decreto contravencional vigente.



Herrera Miranda expuso los aseguramientos logísticos para la implementación de la norma.



-Participación en Seminario Nacional para la preparación de replicadores para las Normas de ordenamiento y legalización.



-Cuenta la Dirección Provincial de Planificación Física con 6 replicadores preparados en el curso. Se le ha solicitado al Instituto de Planificación Física capacidades en los próximos cursos para la participación de municipios con alta incidencias en la implementación de la Norma, como Habana del Este, Playa, Plaza, Habana Vieja, Boyeros y Regla.



-Seminario de preparación del Consejo de Dirección de la Dirección Provincial de Planificación Física y Plenaria con todos los trabajadores del Sistema.

-Se realizó el martes 14 de mayo Seminario Provincial a todos los trabajadores del Sistema.



-Despacho con los Consejos de Dirección de las Direcciones Municipales de Planificación Física, con el objetivo de conocer las principales acciones y condiciones para la implementación de los nuevos acuerdos.



-Entrega de Recursos materiales (hojas, bolígrafos, toners de impresoras), materiales de divulgación.



-Acciones de Divulgación.



-Visitas de Control y seguimiento de la implementación de forma permanente.



Sabemos que las personas tendrán 6 años para legalizar su inmueble, en los casos que proceda, pero algunos territorios del país todavía carecen de recursos como computadoras, locales con mejores condiciones como la Oficina de Trámites de Santa Cruz del Norte en Mayabeque y en el caso de Pinar de Río, existen realidades objetivas como carencia de transporte para llegar a los municipios más intricados.

