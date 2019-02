Lenia Vázquez: maestra desde la adolescencia





Lenia Vázquez González recuerda con agrado que se acercó al magisterio a través de un examen de aptitud que realizó en el curso 1998-1999 en el Instituto Preuniversitario Pedagógico “República Dominicana”, ubicado en el municipio de Güines, en el occidente del país.



Además de maestra de tercer grado, es la jefa de ciclo en la escuela primaria “Niños Héroes de Nicaragua”, ubicada al este de la capital cubana.



La alegre muchacha, que se acerca a la enseñanza siendo una adolescente, se refiere a sus alumnos como sus principales satisfacciones: “los primeros tienen 22 años de edad; los veo por la calle, me abrazan, me felicitan y agradecen todo lo que les enseñé con la dedicación que me inculcaron mis superiores; para mi alegría algunos siguieron mis pasos y se forman como maestros, mientras otros se preparan para serlo muy pronto”.



Después de cursar el onceno grado -recuerda-, acepté pasar el curso emergente de maestros primarios; en ese tiempo se hizo un escalafón por los resultados académicos y fui una de las seleccionadas para realizar esa superación integrada por 501 estudiantes de La Habana y Matanzas.



Se avivan sus recuerdos cuando dice: “el curso emergente transcurrió en la escuela “Revolución Húngara de 1919”, muy reconocida por los objetivos que perseguía; ubicada en la localidad de Melena del Sur.







A los seis meses de estar allí aprendí y desarrollé hábitos y valores propios de los docentes que formarían a las nuevas generaciones; también recibí un grupo de materias que enriquecieron mi acervo cultural y pedagógico”.



Su historia como maestra está llena de amor e influencias de connotados profesores que la formaron durante su vida de estudiante.



“Tuve como directora de la escuela a la profesora María Teresa Ferrer, un ejemplo a seguir para todos los alumnos. Nos inculcaba el amor por los estudiantes y los padres, en quienes nos debíamos de apoyar para desarrollar en sus niños cualidades que los formarían de manera integral.



“Con sólo 17 años de edad comencé en la escuela donde hoy permanezco; aquí me acogió con mucho entusiasmo, amor y deseos de que aprendiera su colectivo, caracterizado por su cohesión y magisterio hacia todos los procesos sustantivos que se desarrollan en la escuela”, afirma quien lleva 16 años en el sector.



Por mi parte –dijo- comencé con igual ímpetu y participaba en todas las actividades políticas y culturales representando a todos los maestros emergentes del municipio; fui seleccionada como destacada del territorio.



Lenia Vázquez recibe sistemáticamente la categoría profesoral de muy bien por los resultados de su trabajo. Actualmente prepara a los maestros que dan clases de primer a cuarto grado.

Del Autor