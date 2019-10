Leones estarán en comodines

Leones estarn en comodines



Yosvani Peñalver, jardinero de Industriales, ha sido un pilar ofensivo de gran importancia. Foto: Tomada de Internet.

La Habana, Cuba.- La selección de Industriales se convirtió en el último conjunto en acceder a comodines, después de vencer este lunes 4-3 a Artemisa en el estadio 26 de Julio, en la continuación de la 59 Serie Nacional de Béisbol.



En el choque, donde solo se pudo jugar siete entradas a causa de la lluvia, el jovencito Bryan Chi (5-3) tiró toda la ruta con 3 carreras limpias permitidas, le pegaron 8 hits, con un ponche y una base por bolas. A la ofensiva los “Leones” tuvieron a cinco hombres con par de indiscutibles, con destaque para Yordanis Samón con tres remolques.



Ahora, los dirigidos por Rey Vicente Anglada suman 24 victorias con 19 derrotas y aunque pueden mejorar el lugar, debido a que les resta par de choques, ya aseguran su presencia en los play off de comodines.





Fotos del autor.



Los juegos pendientes los recuperarán este miércoles ante Granma en el Latinoamericano y el viernes se trasladarán al Augusto Cesar Sandino para enfrentar a Villa Clara.



Una de las figuras importantes en la ofensiva de Industriales ha sido el jardinero Yosvani Peñalver, en el partido que les dio la clasificación se fue de 4-2. “El equipo siempre estuvo combativo. Sabíamos que no iba a ser fácil estar entre los ocho primeros, pero al final logramos el primer objetivo”.



Peñalver, jugó cuatro temporadas con Artemisa, donde tuvo la posibilidad de ser titular, además siempre con responsabilidad en la alineación de los “Cazadores”. “Siempre voy a estar en deuda con esta provincia. Fue el conjunto que cuando más necesitaba jugar pelota me abrió las puertas. Esto me permitió llegar a Industriales más desarrollado como pelotero”.







Uno de los aspectos que ha mejorado Yosvani Peñalver es batear para su mano y ante lanzadores zurdos. “Esto se lo debo sobre todo a Alexander Malleta, desde que iniciamos la preparación nos enfocamos en mejorar el swing, sobre todo en elevar más la bola y han salido mejores conexiones”.



Después de finalizado el calendario oficial, Peñalver presenta un average de 325, 51 imparables en 157 veces al bate, con 8 dobles, 5 cuadrangulares y 21 remolques.

