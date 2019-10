Leones toman puerto pirata





Isla de la Juventud, Cuba.- La selección de Industriales inició delante el compromiso que sostienen desde este martes con los pineros, gracias a la producción ofensiva de Yordanis Samón y la apertura de calidad del derecho Vladimir Baños.



El cuarto bate de los azules despachó dos pelotas del otro lado de la cerca del Cristóbal Labra, por su zona preferida, ante los envíos del abridor de la Isla Jonatan Carbó. El primero de los cuadrangulares lo pegó en la misma primera entrada con uno en circulación, mientras el segundo también la sacó por el jardín derecho, pero con dos a bordo.



Baños tiró siete entradas, con solo una limpia permitida, siete imparables, tres ponches y regaló dos bases por bolas, para sellar la sonrisa 21 de los dirigidos por Rey Vicente Anglada.



Ahora Industriales se separa dos juegos de los “Piratas”, quienes están obligados a ganar los dos últimos choques de la sub-serie, para así mantener sus aspiraciones de colarse entre los ocho primeros conjuntos de la campaña.







Al término del encuentro, el manager pinero José Luis Rodríguez Pantoja, manifestó que en dos envíos perdieron el juego, por las conexiones de Yordanis Samón. “Ahí se decidió, no estuvo bien nuestro abridor, los muchachos han estado ansiosos en los últimos juegos. Creo que podemos cambiar la imagen de ese mal partido y ganar los dos que nos quedan”.



La Isla es una escuadra muy joven, la mayoría de sus peloteros regulares provienen de la Serie Nacional Sub-23. “Hemos desarrollado un trabajo con esta categoría que se ha ido fortaleciendo. Incluso uno de los que se ha formado como lanzador en la Sub-23 es Yeiniel Zayas, quien está con molestia en su brazo de lanzar y no nos ha podido ayudar, con él al menos tuviéramos tres triunfos más”.



Este miércoles Pantoja va a depender de Franklin Quintana, mientras Anglada enviará al box a Bryan Chi.



El director de la Isla de la Juventud José Luis Rodríguez Pantoja, confía en que su escuadra se llevará el compromiso particular ante Industriales en el Cristóbal Labra.



