Leoni Torres y Kelvis Ochoa preparan nuevo álbum

Leoni Torres y Kelvis Ochoa preparan nuevo lbum

2020-06-08 06:41:53 / web@radiorebelde.icrt.cu

El popular cantante cubano Leoni Torres se encuentra por estos días grabando su nuevo álbum, cuyo título aún no ha sido revelado. Bajo la producción musical del propio artista, a la que se suman Kelvis Ochoa y Leonardo Gil, el trabajo de estudio será publicado por el sello discográfico Puntilla Music. Dueños de estilos singulares, Torres y Ochoa se afianzan en el trazado de la línea temática y sonora. Ambos cantautores reverencian lo más tradicional en materia de géneros musicales cubanos, con la frescura y contemporaneidad que caracterizan sus obras. El material contará con diez tracks. Cinco de ellos compuestos por Kelvis, cuatro por Leoni, más una versión de un tema del inolvidable Polo Montañez. Canciones hermosas que quedarán para siempre, expresó Torres en sus redes sociales.



Convocan a tercer Coloquio de Periodismo Cultural



La AHS y la Unión de Periodistas de Cuba en Camagüey convocan al III Coloquio Nacional sobre Periodismo Cultural, previsto de manera virtual el 16 de junio de 2020. Debido a la contingencia impuesta por la pandemia de la Covid-19, esta edición promoverá el intercambio a través de plataformas digitales porque urge preservar el diálogo y compartir las experiencias. El programa incluye la presentación de los números recientes de Sendas, publicación trimestral de la filial de la Asociación Hermanos Saíz en Camagüey, y un concierto de trova como cierre.



Capítulo online del Concurso Regino Boti destacó por la calidad de sus obras



Aunque con aires de aislamiento social, necesario por el contexto epidémico actual en el orbe, la edición 42 del Concurso Nacional de Literatura y Artes Plásticas Regino E. Boti se desarrolló ampliamente y con éxito en la plataforma digital, tras una veintena de actividades diversas y la develación de sus anhelados premios literarios. Los lauros de literatura infanto-juvenil y poesía, lo alcanzaron, respectivamente, la narradora capitalina Malena Salazar Maciá y el poeta santiaguero Yansy Sánchez Fernández. Asimismo, la habanera Ámbar Carralero Díaz fue merecedora del galardón que otorga durante el evento la AHS, a un escritor menor de 35 años. Las obras de los tres premiados sobresalieron entre 77 inéditas enviadas por autores de todo el país a este capítulo del concurso, que destacó por la calidad y diversidad temática y estilística de las creaciones en competencia.



Hallan piezas arqueológicas de valor patrimonial en provincia de Cuba



Piezas arqueológicas de valor patrimonial se hallaron en exploraciones realizadas recientemente en la cuenca de inundación de la presa Zaza, la mayor de Cuba, ubicada en la central provincia de Sancti Spíritus. Sin descuidar las medidas adoptadas para enfrentar la Covid-19, se descubrieron 6 nuevos sitios de asentamiento, que muestran las costumbres de los que habitaron esos lugares en épocas pretéritas. Igualmente, en las investigaciones salieron importantes hallazgos sobre la cultura aborigen asentada allí y las localidades coloniales entre los siglos XVI y XIX, como parte del proyecto Museo de Sitio, Asentamiento Fundacional de la Villa de Sancti Spíritus, impulsado desde 2009.



Llega este junio el vigésimo primer Premio Celestino de Cuentos



El vigésimo primer Premio Celestino de Cuentos llega este junio. Convocado para jóvenes narradores cubanos desde la sección de Literatura de la AHS en Holguín, el certamen literario sesionará desde el 15 hasta el 19 de junio, esta vez desde las redes sociales. El “Celestino” estará dedicado a los centenarios De Charles Bukowski, Isaac Asimov y Ray Bradbury y sobre sus obras respectivas sesionarán paneles teóricos, conversatorios y mesas de lecturas con autores holguineros de mayor o menor experiencia. La convocatoria cerró el día 1ro. y más de 40 autores aspiran al galardón que implicará la publicación del título por Ediciones La Luz.



Orquesta de Cámara de Holguín brinda homenaje a todos los que luchan contra la COVID-19



La Orquesta de Cámara de Holguín dirigida por el maestro Orestes Saavedra, promociona por estos días en diversos medios y plataformas digitales un video con una versión del tema musical La bella cubana, de José White, como homenaje a todas las personas que luchan por la vida y combaten la COVID-19 a lo largo y ancho de Cuba. Organizado por la Dirección Provincial de Cultura y el propio colectivo musical, este proyecto resalta especialmente el trabajo de las mujeres que laboran en el sector de la salud, como las doctoras, enfermeras, técnicas y voluntarias. De manera muy original, el equipo de realización, compuesto por el periodista Juan Gabriel Gordín y el realizador Pablo Méndez, filmaron a los músicos en sus hogares, mientras que Samuel Pérez Santiesteban estuvo a cargo de la mezcla y el máster.



Nueva obra de Banksy critica duramente racismo en Estados Unidos



Recientemente Banksy, el afamado artista grafitero cuya identidad permanece anónima, homenajeaba al personal sanitario del mundo con una obra en que representaba a una enfermera como una superheroína; ahora, los titulares del mundo no dejan de hablar de la más reciente imagen, que se vuelve al tema del racismo en Estados Unidos, un asunto más que vigente tras la muerte del afroamericano George Floyd en un arresto violento. Retratos de una persona negra y velas encendidas, en una especie de pequeña ceremonia de despedida aparecen en la obra plástica, publicada en la cuenta de Instagram del artista, y en el plano derecho, una vela quema casi descuidadamente la bandera americana. La crítica podría advertir sobre los peligros que el racismo representa para la idea de la nación. Ciertamente, usuarios de redes no paran de dar sus interpretaciones sobre la imagen, que no deja a ningún espectador inadvertido.



Rosalía homenajea a Chavela Vargas con una versión minimalista de La Llorona



Sólo voz y teclado, no ha hecho falta nada más para que la versión de La Llorona de Chavela Vargas en voz de Rosalía se haya convertido en un nuevo himno de la musa catalana en Internet. Lejos de su estilo habitual, la versión minimalista de La Llorona poco tiene que ver con la original, pero en apenas un día se ha convertido en tendencia en YouTube. "Soy muy fanática de Chavela desde hace muchos años y hacía tiempo que no escuchaba 'La Llorona'”, desvelaba Rosalía en el programa mexicano Se Agradece, para el que ha realizado la grabación.



