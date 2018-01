Letrados del parlamento catalán decidirán si Puigdemont puede asumir el cargo

2018-01-09 09:34:14 / web@radiorebelde.icrt.cu

Los letrados del Parlament de Cataluña determinarán si Carles Puigdemont podrá asumir el cargo de presidente, aunque su partido Esquerra Republicana (ERC) ratificó este lunes el apoyo de su candidatura, según el diputado Roger Torrental. Establecido en Bélgica desde octubre, el cesado mandatario de la comunidad autónoma aspira a ser investido nuevamente como líder de la Generalitat, pese a encontrarse en el exterior, y obstaculizar así su detención una vez que regrese a territorio español, indica Prensa Latina. No obstante, en declaraciones a la prensa, Torrent explicó que no corresponde a su formación determinar las vías para lograr tal objetivo, sino a los miembros del Parlamento local y abogó por trabajar primero en la conformación de ese ente. El representante de ERC recordó que es necesario garantizar la mayoría independentista en la directiva de ese organismo, de cara al primer pleno de la legislatura, previsto para el día 17. (PL)



Se realizó hoy el dialogo entre las dos Coreas



Las conversaciones de alto nivel entre las dos coreas, se realizaron hoy en la aldea fronteriza de Panmunjom, donde se analizó la participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno, publicó Rusia Today. Durante las dos naciones han dialogado sobre la participación del equipo norcoreano en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en la ciudad surcoreana de Pyeongchang, así como sobre otros temas de interés. La delegación de Corea del Sur fue encabezada por el ministro de Unificación Nacional, Cho Myoung-gyon, mientras que Pionyang ha sido dirigida por el presidente del Comité para la Reunificación Pacífica de la Patria, Ri Son-gwon, y ambas delegaciones la conformaban cinco miembros más. Durante el dialogó, Corea del Norte mostró su disposición de enviar a sus atletas y a los altos cargos del país a los Juegos Olímpicos, que se celebrarán entre el 9 y el 25 de febrero, y propuso enviar al evento deportivo a periodistas, artistas y equipos de demostración de taekwondo. Por su parte, Corea del Sur expresó su deseo que los atletas de las dos Coreas salgan juntos en las ceremonias de apertura y de clausura de Juegos Olímpicos de invierno. También en el marco de las negociaciones bilaterales, la delegación surcoreana ha propuesto reunir a los familiares que resultaron separados tras la Guerra de Corea, y se acordó que la fecha de inicio de esos encuentros fuera el 16 de febrero, que se celebra el Año Nuevo Lunar. Otro tema abordado en el dialogo entre las dos Coreas fue la prevención de conflictos accidentales en la frontera y la necesidad de rebajar las tensiones en la península coreana mediante el diálogo. (RT)



Aceptan los médicos el acuerdo con el Gobierno y levantan el paro



El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, anunció la aceptación por los médicos en paro los acuerdos firmados con el Gobierno de Evo Morales y que suspendieron la protesta, reportó la Agencia Venezolana de Noticias. Al respecto el corresponsal de Telesur, Freddy Morales, informó que la atención médica en hospitales estatales será reanudada hoy martes tras 46 días de huelga. Con la firma del acuerdo entre el Gobierno boliviano y los médicos en paro, las medidas de presión, tanto los piquetes de huelga de hambre y la huelga general indefinida, queda levantada a partir de las cero horas del día de hoy, manifestó el titular del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz en una conferencia de prensa. Además, Cruz informó que los galenos que estaban en paro acudirán al Ministerio de Gobierno para entregar el documento rubricado y harán una declaración conjunta ante los medios de prensa junto con el ministro Carlos Romero y el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto González. Por otro lado, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, declaró que ante el incumplimiento de los acuerdos suscritos con los médicos, el presidente Evo Morales advirtió que tomaría todas las acciones constitucionales y legales para restablecer la atención médica y los servicios de salud para la población



Retomarán próximamente el dialogo de paz el Gobierno venezolano y la oposición



Los próximos 11 y 12 de enero se retomará la jornada de diálogo de paz entre los representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana, en República Dominicana. En este nuevo llamado del Ejecutivo Nacional se tiene previsto retomar en las conversaciones los siguientes temas, la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Públicas que lidera la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el reconocimiento de este órgano plenipotenciario; garantías económicas, políticas y electorales; equilibrio institucional, y la situación económica y social del país. Para el 11 de enero se espera un encuentro entre ambas delegaciones sin acompañantes. El día siguiente se incorporarán al diálogo los acompañantes internacionales de México, Chile, Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas. Los encuentros cuentan con el respaldo del presidente dominicano, Danilo Medina. El diálogo, como herramienta para dirimir las diferencias políticas del país con el objetivo de concretar un acuerdo de convivencia para la paz, ha sido la consigna del presidente Maduro desde el 2013 tras los comicios municipales. Son 338 los llamados a diálogo que Maduro ha realizado a la oposición venezolana para encontrar una solución a los problemas.



Denuncia Siria nueva agresión bélica de Israel



El Comando General del Ejército y las Fuerzas Armadas sirias denunciaron hoy una nueva agresión bélica israelí contra diversos objetivos, lo que demuestra el apoyo de Tel Aviv a los grupos terroristas armados que operan en el país. En un comunicado de esos organismos informaron que la aviación militar israelí disparó varios misiles desde el espacio aéreo de El Líbano en la zona de Qutaifeh, al norte de Damasco, mientras la defensa aérea siria respondió de inmediato el ataque, y logró hacer blanco en una de las aeronaves israelí. También apuntaron en el documento que 24 minutos más tarde aviones de guerra israelíes lanzaron desde el Golán sirio ocupado otros dos misiles los cuales fueron interceptados por la defensa antiaérea, difundió la Agencia de Noticias Sana. Una tercera embestida israelí tuvo lugar a las 4.15 am., esta vez con el lanzamiento de cuatro cohetes tierra-tierra desde la demarcación de Tiberíades en los territorios palestinos ocupados, precisaron las fuentes. Al responder a esa acción, la defensa antiaérea siria interceptó un misil, en tanto otros tres cayeron en las cercanías de una posición militar siria, lo que causó daños materiales, indicó el reporte. De cara a las violentas acciones de Israel, el Ejército sirio advirtió 'las graves consecuencias de tales agresiones y confirmó su disposición de responder a esos ataques'. (PL)



Se reunirán cancilleres de Irán, Francia, Alemania y Reino Unido en Bruselas para abordar pacto nuclear Teherán-G-5+1



Los cancilleres de Irán, Alemania, Reino Unido y Francia celebrarán una reunión el jueves próximo en Bruselas, Bélgica, dedicada al tema del pacto nuclear Teherán-G5+1. Una declaración publicada por la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, anuncia la cita, a la que asistirán el iraní Mohamad Yavad Zarif, el francés Jean-Yves Le Drian, el alemán Sigmar Gabriel y el británico Boris Johnson, refiere Prensa Latina. La agenda del encuentro, según la nota, priorizará el contexto de trabajo en curso para asegurar una implementación completa del Plan de Acción Integral Conjunto o acuerdo nuclear Irán-G5+1. Firmado en julio de 2015 por Teherán y China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia más Alemania, el convenio establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de sanciones. (PL)



