Lewis Hamilton: “Espero no haber llegado a mi límite”



Foto tomada de la revista Estadio



El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton aseguró este jueves en Melbourne, Australia, que puede lograr mejores prestaciones a pesar de su formidable carrera deportiva.



El actual titular de la categoría, aseveró en la rueda de prensa previa al inicio de la temporada en el Gran Premio de Australia, que se encuentra en buena forma para luchar por el cetro.



Hamilton expresó que obviamente hay un pico para un piloto porque cuesta mucho mantener la forma física, y decae el interés y la conducción, pero creo que no he llegado a mi límite aún, por lo que seguiré intentando extraer el máximo de mí.



El cuatro veces campeón del mundo (2008, 2014, 2015 y 2017), aseguró que es un privilegio estar en la Fórmula 1, haber vivido su progreso en las últimas temporadas y competir con los mejores como el también tetracampeón piloto alemán, Sebastian Vettel.



Señaló que competir contra Vettel es algo increíble,por lo que los aficionados van a disfrutar del enfrentamiento de dos pilotos empatados en títulos.



También subrayó que no piensa en batir al argentino Juan Manuel Fangio, ganador de cinco mundiales de Fórmula Uno en los años 50’, sino que su objetivo es ir ganando carreras y buscar sus límites.



