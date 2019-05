Ley Helms-Burton: un pretexto de Washington





¿Ha pensado usted si alguien en Estados Unidos pudiera reclamar la escuela donde estudian sus hijos; el hospital al que acude la familia; una fábrica o instalación deportiva….?



Eso pretende el Título III de la Ley Helms-Burton, recientemente activado por el gobierno norteamericano.



En opinión de Carlos Fernández de Cossío, director general de Estados Unidos de la cancillería cubana, “lo que busca esta legislación no es más que entorpecer cualquier posibilidad de que haya una mejoría en las relaciones entre los dos países, con el marcado y permanente propósito de Washington de ejercer un control sobre nuestro país”





Ciertamente, la Ley Helms-Burton es el instrumento fundamental que dicta la política de Estados Unidos hacia Cuba y el obstáculo principal para que pueda existir una mejoría real en los nexos entre Cuba y Estados Unidos.



Fernández de Cossío considera que “la Ley Helms-Burton utiliza como pretexto los supuestos intereses de los reclamantes de las propiedades que fueron nacionalizadas, pero el verdadero propósito de la ley es atar las manos de cualquier gobierno estadounidense ante la posibilidad, el deseo o la voluntad de avanzar hacia una mejor relación entre los dos países”.



El diplomático ha explicado en varias ocasiones que “la ley descansa en dos grandes mentiras, la primera es que Cuba constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, esto es una falacia concebida deliberadamente para pretender argumentar la ley”.









“La segunda gran mentira –subraya- es que dice que las nacionalizaciones llevadas a cabo al triunfo de la Revolución fueron ilegales, ilegítimas o indebidas”.



Recientemente, al responder una pregunta de Radio Rebelde durante declaraciones ofrecidas a la prensa, el Ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla expresó que “la Ley Helms Burton fue destinada a impedir cualquier evolución positiva en las relaciones entre ambos países, usurpó facultades ejecutivas al gobierno norteamericano con la pretensión de evitar cualquier progreso”.



Añadió que “ahora coinciden intereses nefastos en el gobierno de ese país, una política cada vez más monroísta y macartista contra nuestra América y contra nuestro pueblo, basada en verdaderas calumnias”.



La Ley Helms Burton es un ultraje a la soberanía. Tiene un espíritu colonizador y expansionista. No es más que un engendro jurídico, que ilusamente pretende arrebatar a los cubanos las conquistas alcanzadas hace sesenta años.



Y en cuanto a su nefasto Título III, la intención de compensar a posibles reclamantes de propiedades norteamericanas nacionalizadas en Cuba con el triunfo de la Revolución, no pasa de ser un pretexto.

