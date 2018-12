Leydi Laura: nunca dejaré de ser quien soy



Fotos tomadas de Facebook.



Cuando Leidy Laura Jiménez Cárdenas habla de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), lo hace con una pasión que sobrepasa todas las fronteras de su mirada, y quien la escucha se da cuenta de inmediato de que está frente a una jovencita cuya madurez va más allá de su edad, para fundirse en un mundo de sueños y esperanzas, de estudio, trabajo, pero también de fusil, que para nada es un arma de fuego sino un arma para generar y defender ideas, metas, compromisos.



En ello pienso cuando la escucho hablar en ráfagas frente a un grupo de periodistas que la entrevistan sobre este 6 de diciembre, día de la fundación de la FEEM que ella dirige, y disfruto de sus razonamientos, profundos y encaminados a empujar a una organización que aun cuando está integrada por estudiantes muy jóvenes, sabe lo que quiere y hace, desde su posición en el aula, que en estos momentos es su Moncada, su Granma, su Sierra Maestra, como alguien dijo alguna vez.



Y ya cuando mis colegas han preguntado sobre sus intereses, me dispongo a revelar un poco más de esta muchacha pero desde un punto de vista más personal, porque detrás de su fachada de líder estudiantil, se esconde una jovencita, una “alumna de un preuniversitario, que me ha tocado la responsabilidad de representar, agrupar y conducir a los estudiantes de la Enseñanza Media, y llevar a cabo cada una de las tareas orientadas por la Revolución”.







De forma más bien rápida por la prisa de mi entrevistada, que se dispone a marchar a algún lugar, habla de que no ha sido difícil su etapa de presidenta porque “he disfrutado la tarea de dirigir y la tarea de estudiante, porque nunca he perdido la esencia de que el estudio es mi principal deber, y al mismo tiempo tengo que cumplir con la responsabilidad que me dieron los miembros de la organización. He logrado llevar el ritmo de las dos tareas simplemente dedicándoles tiempo extra, como si el día tuviera 28 o 30 horas”.



Como ella no es de La Habana, sino de Villa Clara, está alejada de su familia, una desventaja sin dudas por no contar con el apoyo directo de los suyos, aunque todos los días se comunica con ellos, y por eso “quienes más me apoyan ahora son los compañeros que conviven conmigo en la residencia y sus trabajadores, que me tienen como a una hija”.



Leydi Laura todavía no tiene definido lo que va a estudiar porque son varias las carreras que le gustan y por eso anaiza en profundidad su vocación, pero con la mirada puesta en lo que más necesita el país, algo razonable dada su posición como líder estudiantil.



“¿Qué siento por haber sido reelecta en el cargo por mis compañeros? (reflexiona). Bueno, siento ante todo un profundo compromiso, primero con cada uno de esos estudiantes y conmigo misma, porque una vez más confiaron en mí y porque tengo una gran tarea que llevo adelante pero junto a mi Secretariado y cada estructura, que son la guía de esta organización. Y en lo más personal me siento comprometida”.







Le hago otra pregunta y Leydi Laura ríe a carcajadas. “Mi capacidad para dirigir… Bueno en mi familia hay dirigentes, también desde el círculo infantil fui desinhibida, ya en la primaria tuve mis primeros cargos y en la secundaria fue donde me definí como dirigente estudiantil. Me gusta.



“En cuanto al desarrollo de mis días, son normales, sin mucho ajetreo pero con presión. Por la mañana voy al aula y por la tarde a la oficina o a visitar a algún centro y después a la residencia, a estudiar y descansar”.



¿Y la añoranza por estar lejos de la familia?



“Bueno, al principio creí que no me podía adaptar, pero lo hice por mi compromiso y responsabilidad, y en estos momentos como sé que mi familia siente orgullo de mí, pues nos hablamos por teléfono todos los días y vienen a visitarme de vez en vez”.







Leydi Laura está apurada, la esperan, pero no puede sustraerse a la tentación de responder una última pregunta aunque sea de forma rápida. Mira lejos, como si buscara en el futuro, más allá de las fronteras del momento.



“Mi sueño personal está claro, muy claro y es sencillo: graduarme en la universidad y darle un título de oro a mi mamá. Y algo muy importante: nunca dejar de ser quien soy”, y no dice más porque el tiempo no perdona con su inexorable paso. Nos despedimos con la esperanza de un nuevo encuentro, y se aleja de prisa, acompañada de sus compañeros de batería en la dirección de la FEEM, quizás en busca de un sueño más cercano, que implique el cumplimiento de una nueva meta de la organización.

