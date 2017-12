Libera el Gobierno venezolano a 80 opositores implicados en hechos de violencia

2017-12-26 08:12:52 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Gobierno de Venezuela liberó a 80 personas que se encontraban condenadas por su participación en los actos violentos promovidos por la derecha en el país entre los años 2014 y 2017, informó Telesur. La Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública había recomendado la sustitución de las condenas de privación de libertad al sistema judicial venezolano y al presidente de la República, Nicolás Maduro, para favorecer a personas detenidas tanto en la jurisdicción civil como militar. Entre los favorecidos de la nueva medida del Gobierno venezolano se encuentra el político opositor Alfredo Ramos, quien infringió una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país. También fueron beneficiados varios jóvenes que estuvieron involucrados en las protestas violentas que tuvieron lugar en 2014 y 2017 en distintos sectores del país, entre ellos, Edgar Vargas, Ronny Navarro, Andrea González y Carmen Salazar, y el periodista Víctor Hugas, acusado en octubre de 2015 por publicar una foto del cadáver del diputado oficialista Robert Serra. Además, otros 12 funcionarios de una policía local que estaban detenidos desde junio de 2016 también fueron favorecidos por la medida, los efectivos, acusados de homicidio en grado de facilitadores en el caso de un periodista venezolano, tienen régimen de presentación cada 30 días. Para agilizar este proceso de cambió de sentencias, el Ministerio Público designó a 19 fiscales con competencia nacional para tramitar las medidas alternativas a la privación de libertad a estas 80 personas, informó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.



Continúan sin servicio eléctrico más de 15 hogares argentinos por los tarifazos del Gobierno de Mauricio Macri



Las empresas argentinas Edesur y Edenor que brindan servicio eléctrico en el país informaron que más de 15 mil hogares de la ciudad de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense siguen sin luz eléctrica, publicó Telesur. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) indicó que 11 mil 787 clientes de Edesur y 5 746 de Edenor se encuentran sin servicio eléctrico, debido a que los usuarios no han podido pagar la cuota mensual por el aumento de las tarifas del servicio eléctrico que aprobó el Gobierno de Mauricio Macri. Las zonas más afectadas en los cortes de electricidad por Edenor son Pilar, Moreno, Escobar, José C. Paz, Ituzaingó, y Tigre y por Edesur están los de Cañuelas, Ezeiza, Lomas de Zamora, y Almirante Brown y los barrios porteños de San Telmo, Flores, Floresta, Barracas y Villa del Parque. Asimismo, las tarifas de gas doméstico aumentaron en un 203 por ciento lo que corresponde al aumento de dos incrementos anuales del precio.



Acusa Irán a Estados Unidos de mantener el terrorismo en Siria



El presidente del parlamento iraní, Ali Lariyani, afirmó que el terrorismo continuará en Siria, mientras sigan instaladas allí las bases militares estadounidenses contra la voluntad del Gobierno, publicó Prensa Latina. La cuestión de los terroristas en la vecina Siria no ha terminado, ya que los norteamericanos con sus enclaves no están interesados en eliminar esa plaga, indicó el líder parlamentario iraní, quién además señalo que Washington, busca desestabilizar el Medio Oriente para favorecer a Israel. Por otro lado el presidente del parlamento iraní, Ali Lariyani elogió el papel desempeñado por la coalición de Irán con otros países, en especial Rusia en el combate contra Estado Islámico en Siria e Iraq. Durante su intervención ante la Conferencia de Presidentes de Parlamentos en Islamabad, capital de Pakistán, Lariyani denunció que la coalición encabezada por Washington fracasó porque sus objetivos no son luchar contra el terrorismo, sino crear caos en la región a favor de Tel Aviv.



Armada argentina detecta dos nuevas señales que podrían ser del submarino San Juan



Durante la búsqueda del submarino argentino Aras San Juan desaparecido el pasado mes de noviembre, el destructor argentino ARA Sarandí ha detectado dos nuevos contactos a profundidades de 500 y 700 metros que serán investigados en los próximos días, informó Rusia Today. También la armada declaró que paralelamente, que las malas condiciones climáticas no permitieron investigar otro contacto detectado a una profundidad de 814 metros, y que dicha tarea corre a cargo del sumergible ruso Pantera Plus operado a distancia. La investigación de los contactos detectados se llevará a cabo cuando lo permitan las condiciones climáticas, que en estos momentos se caracterizan por vientos de hasta 20 metros por segundo y olas de hasta 3 metros de altura, informó la Armada argentina. El comunicado explicó que el buque ruso de investigación oceanográfica Yantar tenía previsto unirse a la búsqueda, junto con tres buques argentinos (los remolcadores ARA Islas Malvinas y ARA Puerto Argentino y el destructor ARA Sarandí) y el buque oceanográfico estadounidense Atlantis.



EEUU utiliza el problema norcoreano para contener a Rusia y China



El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nicolái Pátrushev declaró que Estados Unidos utiliza el problema de Corea del Norte para contener a Rusia y China, reportó Telesur. Además, Pátrushev, alertó que en el caso de acciones militares a gran escala en la península coreana por parte de Washington, decenas de miles de ciudadanos estadounidenses morirán, y que en el lenguaje de los militares de todos los países del mundo, tales pérdidas se suelen considerar como inaceptables. Al respecto, Pátrushev señaló que de iniciarse una guerra con Corea del Norte miles de ciudadanos estadounidenses residentes en Corea del Sur morirán, lo que calificó tal hecho como un daño inaceptable para el Gobierno de Estados Unidos. La historia demuestra que Washington no está acostumbrado a tener en cuenta la vida de los ciudadanos de otros países para lograr sus objetivos, sin embargo, Estados Unidos no quiere y no considera el hecho de que 250 mil estadounidenses viven en Corea del Sur, explicó el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nicolái Pátrushev. (Telesur)



(Haciendo Radio)