Lidera Ismael Borrero clasificatorio para Barranquilla

2018-03-19





El monarca olímpico de Río 2016, Ismael Borrero, lidera la lista de 18 gladiadores cubanos que buscarán igual número de boletos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, en el torneo clasificatorio, previsto del 22 al 24 próximos en La Habana. El también titular del mundo en 2015, competirá en su nueva categoría de 67 kg en la modalidad grecorromana, comandando un equipo que igualmente contará con los servicios del bronce mundial del pasado año, Oscar Pino en 130 kg. Completan la nómina, Luís Orta (60 kg), Ariel Fiz (77), Daniel Gregorich (87) y Gabriel Rosillo (97 kg), todos bajo la dirección de Raúl Trujillo. Por su parte, el equipo de libre, que dirige Julio Mendieta, lo encabezan los medallistas mundiales, Alejandro Valdéz y Reineris Salas en 65 y 97 kg, respectivamente, y el monarca mundial de los 57 kg en la categoría Sub 23 , Reineris Andreus.



Tiradores cubanos cierran con medalla de oro en México



Con medalla de oro cerró Cuba en el Grand Prix mexicano de tiro con arco, en Cancún, donde Hugo Franco no creyó en las estrellas locales y se coronó en el individual del recurvo. El pinareño, campeón nacional hace apenas una semana, derrotó este domingo 6-4 a Carlos Javier Rojas, segundo hombre del ranking en la cita, pero antes había eliminado también a Jorge Ociel Nevarez. El entrenador Vladimir quintas elogió en especial el título de Hugo y reconoció que fueron muy buenas las platas por equipos, con derrotas finales en ambos sexos frente a los anfitriones, dos elencos de nivel mundial y olímpico. Cuba probó una selección con Elizabeth Rodríguez, MaydeniaSarduy y Karla Fals, entre las que destacó la primera con una doble vuelta a 70 metros de 622 puntos que le llevaron al cuarto puesto, solo aventajada por las tres de casa.



Obtiene oro doble mixto de Badminton en Giraldilla de La Habana



El duelo en doble mixto de Osleni Guerrero-Adriana Artiz y Leodannis Martínez y Taymara Oropeza, oro para los primeros, cerró alto las finales del Torneo Internacional Giraldilla de Bádminton en el coliseo de la Ciudad Deportiva. Del interesante tope que duró 36 minutos, Roberto Mollinedo, entrenador principal de la selección de lujo, opinó a JIT que «en esta modalidad existe mucha rivalidad y optan por ver quién lo hace con quien, eso los motiva, Leo y Tay son "siembra" en todos los torneos y han ganado podios, y el resto siempre espera jugar con Osleni». «Sin dudas Osleni en el tercero se cogió el juego, lo cambió un poco, y Leo y Tay jugaron mucho contra él, empezaron a presionar y ahí cometieron demasiados errores, pero hay que seguir trabajando porque aspiramos a oro y plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe», manifestó.



Jatibonico sede del campeonato nacional del deporte canino



La 28 edición del Campeonato Nacional de la Federación Cubana del Deporte Canino (EXPOCAN 2018) tendrá nuevamente como escenario al estadio Genaro Melero, del municipio espirituano de Jatibonico. La fecha de la competencia será del 6 al 8 de abril venideros, e involucrará a atletas de todo el país. Según el mensaje recibido de la comisión organizadora del certamen, se lidiará en las modalidades habituales, a decir cobro del señuelo, captura del disco, circuito de obediencia, agilidad, saltos de altura, longitud y escalada, y en las carreras de 60, 100 y 110 metros con vallas. En el marco del evento se entregarán reconocimientos a los atletas y animales más destacados del 2017, así como a las instituciones y personalidades del territorio, quienes durante años han sido baluartes del desarrollo de este deporte.



Ganan medallas de oro judocas cubanos en Perú



Los judocas cubanos Maylín del Toro,Osniel Solís y Olga Masferrer obtuvieron medallas de oro en el Open Panamericano de Lima, Perú, que culminó este domingo. Del Toro por el título derrotó por la vía rápida en solo 3:09 minutos de combate a otra del gigante sudamericano, Danielle Oliveira. Los bronces correspondieron a Dutra y a la ecuatoriana Estefanía García. Solís tuvo un camino más exigente hasta alcanzar el cetro en los 66 kg a costa del conocido mexicano Nabor Castillo, a quien superó por Ippon en alargue a Regla de oro en 5:59 minutos.



Alcanzan títulos boxeadores cubanos en México



Cuba alzó los ocho cetros intentados en el cierre del torneo boxístico clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla celebrado en la ciudad mexicana de Tijuana. Savón (91 kg), monarca del orbe, derrotó al colombiano Julio Deivis, y La Cruz (81), dorado olímpico, hizo lo mismo con el local Rogelio Romero. Los también titulares bajo los cinco aros Robeisy Ramírez (56), Roniel Iglesias (69) y Arlen López (75) acuñaron créditos a costa del dominicano Alexy de la Cruz y los anfitriones Marcos Martínez y Diego Moreno, por ese orden. El líder del orbe Andy Cruz (64) derrotó al costarricense Eduardo Sánchez y el triple campeón a ese nivel Lázaro Álvarez (60) dejó en plata al colombiano Albeiro Paredes.



Conecta tres cuadrangulares Alfredo Despaigne en liga japonesa



El cubano Alfredo Despaigne conectó 3 cuadrangulares este domingo y remolcó 4 carreras pero no pudo evitar la derrota de 7-6 de los Halcones de SoftBank ante las Golondrinas de Yakult, en un juego de pretemporada de la Liga Japonesa de béisbol. En choque celebrado en el Estadio MeijiJingu, el poderoso toletero cubano se fue para la calle 3 veces en los 3 turnos que tomó durante el juego para elevar su promedio a .455 y su total de empujadas de la primavera a 6. Despaigne resultó en la pasada temporada el líder en jonrones (35) e impulsadas (103) en la Liga Japonesa zona del Pacífico. Resultó además el bateador designado del Todos Estrellas.





(Redacción Deportiva de Rebelde)