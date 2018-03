Líderes del mundo saludan victoria de Vladimir Putin

Líderes del mundo saludaron la reelección del presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras la jornada electoral celebrada este domingo. El presidente de Cuba, Raúl Castro, extendió su felicitación a su homólogo ruso, informó el embajador cubano en Moscú, Gerardo Pañelver Portal. Tuiteó el diplomático el “Presidente de Cuba Raúl Castro envió cálido mensaje de felicitación a Presidente electo de Rusia Vladimir Putin por su rotunda victoria electoral este domingo”. El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a su homólogo y al pueblo ruso por la contundente victoria. En su comunicado difundido por la Cancillería venezolana refiere que “esta nueva victoria del presidente Putin consolida su liderazgo y su demostrada capacidad para manejar el peso específico de Rusia en la historia y en el convulso mundo de hoy”. El presidente de China, Xi Jinping, también felicitó este domingo a Putin que consolidó su victoria con el 76,66 por ciento de los votos. Se refirió al tema diciendo que “la asociación estratégica integral de Rusia- China disfruta ahora del mejor momento de la historia y es un ejemplo de la conformación de relaciones internacionales sobre la base del respeto mutuo, la justicia, la imparcialidad y cooperación con ganancia compartida”. El líder chino dijo que continuará trabajando con Putin para fortalecer las relaciones bilaterales y llevarlas al siguiente nivel. Agregó que promoverá la paz y la tranquilidad en la región y en todo el planeta. El mandatario boliviano Evo Morales hizo lo propio y recordó que “Rusia respeta la dignidad de los pueblos y garantiza el equilibrio geopolítico y la paz mundial ante arremetida del imperialismo”.

Abre Bolivia primera ronda de fase oral de demanda contra Chile



Prensa Latina indica que Bolivia, en su condición de demandante, abre este lunes en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la primera ronda de exposición de los alegatos orales de la querella contra Chile, para que este negocie de buena fe su pedido de una salida soberana al mar. Acorde con el cronograma de exposiciones, Bolivia prosigue la ronda el día 20, el 21 será de receso, mientras a Chile le corresponde argumentar sus razones los días 22 y 23. La segunda ronda arrancará el 26 de marzo, el 27 se establece un nuevo receso para que finalmente la nación demandante cierre la etapa de alegatos orales el 28 de marzo. El presidente Evo Morales, convocó a una vigilia para seguir el desarrollo de los alegatos.Chile tiene la obligación de negociar de buena fe y de manera pronta y efectiva, una salida soberana al mar, comentó el jefe de Estado. Morales se reunió la víspera con el equipo jurídico para ultimar los detalles de la presentación oral de la demanda interpuesta por La Paz en 2013 y admitida por La Haya dos años después.



Alertan de posible estallido social en España



Es noticia también en esta jornada que las principales organizaciones sindicales de España advirtieron al gobierno conservador de Mariano Rajoy de un inminente estallido social, si persevera en sus políticas de recortes sociales y su desigual distribución de la riqueza. El aviso fue dado este sábado, por los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de la Unión General de Trabajadores, José Álvarez, durante una multitudinaria manifestación en Madrid para reivindicar unas pensiones dignas. A juicio de los líderes de los dos sindicatos mayoritarios de ese país europeo, si Rajoy insiste en ignorar el clamor ciudadano y no adopta medidas para fomentar un reparto más justo de la riqueza, provocará un estallido social. Con el apoyo de la oposición, el sindicalismo español demanda que las pensiones aumenten al ritmo de la inflación, que cerró 2017 en 1,2 por ciento.



Venezuela prepara su más poderosa fuerza para rechazar agresión



El gobierno de Venezuela prepara su más poderosa y temida fuerza para rechazar una agresión contra el país, la milicia, destacó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Integrada por más de 300 mil efectivos, la milicia bolivariana, es uno de los grupos más temido por oficiales del Comando Sur estadounidense, a quienes preocupa empantanarse si deciden agredir a la patria de Bolívar. Padrino López destacó que “no son soldados, no son fuerzas especiales, no son cadetes; son hombres y mujeres del pueblo que aman a su patria y están dispuestos a darlo todo por defenderla: Son milicianos, complementando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el año del fortalecimiento del Sistema Defensivo Popular para La Paz”. En diciembre de 2017, el presidente Nicolás Maduro, ordenó la expansión del referido componente, e instruyó al vicepresidente Tareck El Aissami a coordinar conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los gobernadores y alcaldes la ejecución de los planes de defensa integral del país. Al respecto, comentaristas políticos destacan la importancia de la población civil para la defensa, sobre todo si se tiene en cuenta que los integrantes de la Milicia, equipados serían un fuerte escollo para los marines estadounidenses y sus aliados.



Alemania advierte que misiles con ojivas nucleares de Corea del Norte podrían llegar a Europa



Medios alemanes reportan que Corea del Norte ahora es capaz de atacar a los países de Europa central con su arsenal nuclear. El diario alemán Bild informó este domingo, citando a diversas fuentes, que el vicepresidente del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, Ole Diehl, advirtió a los funcionarios del Gobierno durante una reunión a puerta cerrada que los misiles balísticos intercontinentales de Corea del Norte ahora pueden equiparse con ojivas nucleares. Además declaró que se puede decir "con seguridad" que ahora son capaces de llegar a Europa, incluida Alemania. No obstante, Diehl también ha indicado a los funcionarios que considera las conversaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur como un paso positivo para reducir las tensiones.



