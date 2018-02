Lilí Martínez y el pianismo en Cuba (+Audio)





Cuando llegué a la radio lo hice con una información musical más o menos amplia y un especial apego a lo del patio. Eso era producto de la influencia de una prima, centro familiar, quien con su piano amenizaba todos los jolgorios empleando lo más granado del repertorio tradicional. Sindo, Corona, Matamoros, Piñeiro y Barbarito siempre me fueron familiares, mientras que la radio me enseñaba al Benny y a la Aragón.



Pero en los días de mis inicios en los medios Los Beatles me habían sumido en el mundo del rock y estaba al día de todo lo que en él se hacía, además de cada integrante y cada paso que daban las bandas y los solistas. Era casi una enciclopedia rockera. Pero en Radio Rebelde tuve la suerte de empatarme de inmediato con dos guantanameros: René Cardona y Héctor Fraga y ellos me hicieron descubrir a un hijo ilustre del Guaso: Luis Martínez Griñán, Lilí Martínez.



Hoy casi 50 años después encuentro en internet un interesante trabajo sobre Lilí, por la voz del locutor hecho por españoles y por lo que ahí se dice del 2004, en que al pianista guantanamero se le ubica en el lugar que le corresponde.



Sugerimos en video el audiovisual español " Lilí Martínez, la leyenda de Cuba".







Sabemos que nació en Guantánamo el 19 de agosto de 1915 y que su hermana fue la causante de su entrada en la música. Allá en su tierra natal funda varios grupos, hasta que en 1945 el propio Rubén González le dice a Arsenio Rodríguez que ese es el indicado para sustituirlo en su partida a Venezuela. Ya allí se revela como el indiscutible creador del pianismo cubano, al emplear su formación clásica, con claras referencias a Chopin, para utilizarla en el ataque del son. Es el mago del “tumbao”…. El piano de oriente…



El talento y la humildad de Lilí Martínez era tal que el 13 de noviembre de 1952 se graduó en Estados Unidos como Técnico en Criminalística, además de dominar los idiomas inglés y francés y el oficio de Taxidermista.



Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:







El 26 de agosto de 1990 murió demasiado discretamente en La Habana y entre los pocos que lo acompañaron en ese último momento estuvo Arturo Harvey, el legendario tresero “Alambre dulce”, su compañero en tantos sones antológicos.



Hoy por suerte su ausencia no ha querido decir olvido. El ambiente musical es completamente distinto y todos los melómanos saben que Lilí Martínez está y estará presente junto a cualquier pareja bailadora…



Atención, ahí están el ciego maravilloso en el tres y Lilí en el piano. Que buen momento para sentir que es lo más sublime para el alma divertir. En un momento no se pierdan el arreglo de Lilí, para que así comprueben su tremenda actualidad.



Escuche en audio la sección “Detrás de la Música”; cortesía de Frecuencia Total:

Del Autor