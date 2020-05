Liquida el desgobierno de Bolsonaro la imagen de Brasil en el exterior

El desgobierno en Brasil repercute negativamente en el exterior, donde las imágenes del país transmitidas por las cadenas de televisión muestran el caos social, por la dejadez y la incapacidad del presidente, Jair Bolsonaro, para enfrentar la epidemia de la COVID-19.



"Estas son las tumbas de abril. Veo un funeral cada diez minutos, y esto es solo el comienzo”, fue la descripción de un cementerio en la ciudad brasileña Sao Paulo hecha la semana pasada, apenas una de entre varias veces en que los reporteros de las mayores televisoras de Estados Unidos informaron sobre la gravedad de la epidemia en el gigante sudamericano.



Al tomar nota de esa visión desfavorable del país fuera de sus fronteras, el diario brasileño Estadao destacó que la imagen de ataúdes y de hospitales, se tornó corriente en la prensa extranjera después de que la nación latinoamericana rompiera la marca de mil muertes diarias.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), empujada por Brasil, América del Sur es ahora el nuevo epicentro de la COVID-19, de acuerdo con el reportaje de Estadao, que remarca en el hecho de que desde el exterior se ve al país gobernado por un presidente que da respuestas contradictorias a la epidemia. El diario asegura que los efectos concretos de esa percepción ya se reflejan en la economía, al verse al gigante sudamericano rumbo al precipicio. Estadao recuerda que desde el inicio del año, la moneda brasileña, el real, es la que más perdió valor en el Mundo, con una caída del 45 por ciento frente al dólar, mientras que el indicador que mide el nivel de riesgo país, creció más de 250 por ciento. El periódico brasileño apuntó que ya ocurrió también una desbandada de la inversión extranjera, en el marco de la mayor fuga de capitales en un mes desde mil 995, al tiempo fue el rápido deterioro del escenario económico del país centra la atención de los analistas.

Between political implosion and a virus out of control, Jair Bolsonaro faces the prospect of becoming known as the man who broke Brazil https://t.co/BtHVmoJS9i