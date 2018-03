Lisset Echevarría dice adiós al deporte activo (+Audio)



La luchadora cubana dijo adiós al deporte activo de manera oficial durante el Torneo Clasificatorio de lucha, rumbo a Barranquilla, que tuvo como sede este fin de semana al Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana.



Echevarría, de 33 años de edad, recibió varios reconocimientos en el acto de despedida, entre ellos, del INDER, entregado por su Presidente, el Doctor en Ciencias, Antonio Becali, y de la federación cubana, otorgado por el jefe técnico de este deporte, el veterano Gustavo Rolle.



Pionera en la práctica de la lucha femenina en Cuba, Lisset, cuenta en entrevista con Radio Rebelde, que ella practicaba judo con el entrenador Ronaldo Veitía, cuando un día llegó Rodolfo Alfonso, preparador de lucha, y habló con Veitia para que le facilitará alguna judoca para competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena de Indias, Colombia en 2006.



“Veitía nos dio permiso para que entrenáramos lucha y con solo tres meses de preparación, mi compañera Yaritza Abel y yo alcanzamos la medalla de oro, las dos primeras de este deporte, luego yo decidí mantenerme en la lucha y Yaritza volvió al judo”, comenta, Echevarría.



Campeona, también en los Juegos de Veracruz en 2014, y titular de los Panamericanos de Guadalajara en 2011, Lisset , lamenta el no haber asistido a un mundial de mayores o unos Juegos Olímpicos.



Madre, desde hace ocho meses, la natural de Santiago de Cuba, decidió su retiro después de no alcanzar el boleto a la cita de Río de Janeiro 2016, pero pretende continuar vinculada a este deporte.

“Tengo que esperar que mi bebe cumpla un año, y luego me voy a incorporar a ser entrenadora, a enseñarle a los demás lo que aprendí en estos diez años en la lucha”, apuntó.



Escuche en audio la entrevista:





