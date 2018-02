Listos Domadores de Cuba para enfrentar mañana a Tigres de Uzbekistán

2018-02-26 13:10:34 / web@radiorebelde.icrt.cu

Domadores de Cuba y Tigres de Uzbekistán aprobaron el examen impuesto por la báscula de cara al match pactado para mañana como parte del grupo eliminatorio A de la octava Serie Mundial de Boxeo. En uno de los salones del hotel Palacio de la Ciudad de Tashkent decenas de periodistas presenciaron el pesaje de las 10 estrellas convocadas al duelo que el entrenador principal de la Isla antillana, Rolando Acebal, consideró «digno de una final olímpica».



Finalizó séptima Kaliema Antomarchi en Grand Slam de Judo de Dusseldorf



KALIEMA Antomarchi finalizó en el séptimo lugar en la división de 78 kg en el Grand Slam de judo en Dusseldorf, Alemania, donde el equipo japonés se llevó la mitad de los oros repartidos. La santiaguera medallista de bronce en el mundial de Budapest 2017 salió del camino al oro al perder por Ippon con la nipona Ruika Sato, finalmente campeona de la división.



Competirán ocho atletas cubanos en Mundial de Birmingham



Las listas provisionales de entradas para el Campeonato Mundial bajo techo de atletismo Birmingham 2018, que se realizarán del 1 al 4 de marzo, fueron publicadas este domingo por los organizadores del evento. Desde este 25 de febrero están disponibles en el mini-sitio de los Campeonatos del Mundo los 632 atletas, 334 hombres y 298 mujeres, de 144 equipos inscritos en la 17ª edición del segundo evento más grande de la IAAF.



Gana portugués Alexandre Nobre cuarto Campeonato Iberoamericano de Triatlón



El portugués Alexandre Nobre conquistó la medalla de oro del sprint élite varonil, en la cuarta edición del Campeonato Iberoamericano de Triatlón, que concluyó este domingo en esta capital. Nobre, ganador de la presea de plata el pasado año, ahora fue campeón con tiempo de una hora, 50 minutos y 23 segundos, en una prueba que tuvo la arrancada en el club náutico Marina Hemingway y meta en el Hotel Nacional de Cuba.



Mantienen invicto Santiago de Cuba y Pinar del Río en Nacional de Fútbol



Las selecciones del monarca exponente Santiago de Cuba y Pinar del Río conservaron este domingo su invicto, al disputarse la tercera fecha en la fase clasificatoria de la edición 103 del Campeonato Nacional de Fútbol. Por el grupo B, con sede en la cancha Antonio Maceo, los anfitriones santiagueros dispusieron 3-0 de Sancti Spíritus, para signar su tercer éxito al hilo.



Venció Joel Solenzal Clásico Nacional de Ruta



Jubiloso por el triunfo en el quinto Clásico Nacional de Ruta luego de concluir segundo en las dos anteriores ediciones, el nuevo campeón Joel Solenzal, de Sancti Spíritus, confirmó su modestia al reconocer que su más firme rival y monarca del 2017, Pedro Portuondo, «es el mejor rutero de Cuba». «Ante todo debo el triunfo al perenne apoyo de mi equipo, al cual no le puedo pedir más, mis compañeros son jóvenes que tienen condiciones, no obstante todavía demoran en despuntar, pero los guío dentro y fuera de la carrera, y me respetan como capitán, corrían en la punta del pelotón, batallamos por la victoria y la conquistamos», señaló el monarca, quien no ganó una etapa, pero sí hizo el menor tiempo en las 11 recorridas.



Comienza hoy regata náutica San Petersburgo-La Habana



Con la embarcación de bandera cubana ''Micara'' como novedad, la regata náutica San Petersburgo-La Habana comenzará hoy, cuando 22 veleros zarpen desde San Petersburgo, Estados Unidos. De acuerdo con un comunicado del Club Náutico Internacional de Cuba, 'las embarcaciones y sus tripulaciones, integradas por 126 yatistas, arribarán a Marina Hemingway los días 27 y 28 de febrero. Incluso, las más lentas pudieran estar llegando el 1 de marzo'.



Lesionado Neymar en juego del París Saint Germain y El Marsella



El brasileño Neymar abandonó la cancha lesionado y dejó en un segundo plano el triunfo por 3-0 del Paris Saint Germain sobre el Marsella en la Liga de fútbol de Francia. Neymar debió abandonar el partido en camilla luego de torcerse el tobillo en el minuto 78. El jugador cayó al suelo con notables muestras de dolor.



(Redacción Deportiva de Rebelde)