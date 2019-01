Liván Moinelo: “Estoy listo para ayudar a Cuba”





La Habana, Cuba.- El estelar lanzador Liván Moinelo manifestó que aunque no está al ciento por ciento de sus posibilidades, espera ayudar a los “Leñadores” de Las Tunas, conjunto que representará a Cuba en la Serie del Caribe de Barquisimeto, Venezuela.



El zurdo pinareño declaró que aunque lleva más de dos meses sin lanzar en un juego, ha realizado un descanso activo, que le va a permitir estar en la mejor forma posible para la fiesta caribeña.



“Estuve entrenando en el Capitán San Luis con Raicel Sánchez. Principalmente toqué la parte física, me prohibieron en Japón en ese periodo tirar pelotas, de ahí que me concentré en fortalecer las piernas y el tronco, con vistas a llegar en la mejor forma posible a la Serie del Caribe”.







Moinelo, quien se coronó por segundo año consecutivo con los Halcones del SoftBank en la Liga Profesional de Japón, dijo que tenía disposición para incorporarse a los “Tigres” de Ciego de Ávila en la postemporada, pero tuvo una molestia que le impidió lanzar.



“Tenía una miositis y me estaba dando tratamiento. Consulté con el médico y los directivos, me dijeron que siguiera preparándome, pero que no podía realizar lanzamientos”.



Liván Moinelo comentó sobre las posibilidades de su natal Pinar del Río para la venidera Serie Nacional, donde regresará al mando de la nave verde Alfonso Urquiola.







“Es muy difícil para cualquier director poder clasificar a un equipo tan joven, con tan poco bateo y que sus principales lanzadores están contratados en el exterior”.



El destacado serpentinero mostró su intención de ayudar a Cuba en su afán de regresar a unos Juegos Olímpicos.



“Veo cerca ese sueño que es estar en Tokio 2020. Tenemos ya varios atletas contratados en el exterior. Aquí también hay jugadores de calidad. Creo que ahora en la Serie del Caribe vamos a hacer un buen trabajo, tenemos bateadores de fuerza, corredores rápidos, pitcher que tiran duro, buenos abridores y creo que estamos en condiciones de regalarle el título a la afición cubana”.



El mentor cubano Pablo Civil anunció a sus tres primeros abridores para la cita de Barquisimeto, Lázaro Blanco, Freddy Asiel Álvarez y el zurdo Yoennis Yera, por lo que Moinelo estará en funciones de apagafuegos junto a Raidel Martínez y Vladimir García.



Liván Moinelo, regresará a Japón en la segunda quincena del mes de febrero, junto a sus compañeros de selección Alfredo Despaigne y Yurisbel Gracial, para asumir los entrenamientos previos a la venidera temporada en la considerada segunda mejor Liga del mundo.





