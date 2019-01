Llama Canciller cubano a unir esfuerzos por liberación de Lula

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, instó a luchar por la liberación del expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.



En un mensaje en su cuenta en Twitter, el titular de Relaciones Exteriores también reclamó el cese de la persecución judicial contra las exmandatarias Cristina Fernández y Dilma Rousseff, entre otros.



Unámos todas las fuerzas políticas honestas de Nuestra América y el planeta al reclamo por la liberación de Lula, y por el cese de la persecución judicial políticamente motivada contra las expresidentas Cristina Fernández y Dilma Rousseff y otros líderes de izquierda, escribió el canciller.



Lula cumple desde abril una condena de 12 años y un mes en la sede de la Policía Federal de Curitiba, sureño estado de Paraná, tras ser acusado por supuestos actos de corrupción.

All popular, social and indigenous movements, honest political forces and progressive governemnts united for Lula's freedom and in support of @CFKArgentina, @dilmabr and other left-wing leaders against politically motivated judicial persecution. | #FreeLula #LulaLivre #Cuba pic.twitter.com/Lo7PtnQLiJ