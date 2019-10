Llama el Gobierno de Chile al diálogo ante las protestas populares

Llama el Gobierno de Chile al dilogo ante las protestas populares

El Gobierno de Chile propone hoy el llamado al diálogo para aplacar la ola de protestas contra las políticas neoliberales, un clamor popular fuertemente reprimido por las fuerzas del orden y efectivos militares. Tras la aprobación en el Senado de un proyecto de ley para congelar el alza de los precios del transporte, detonante de las manifestaciones, el presidente Sebastián Piñera anunció que sostendrá reuniones este martes con dirigentes de los partidos del oficialismo y la oposición para abordar la crisis social existente en el país. Durante una alocución en cadena nacional, el mandatario hizo un llamado a la unidad para buscar una salida negociada al caos reinante en el país, sumida en una ola de protestas en contra las medidas económicas aplicadas por el Ejecutivo. Mientras, la Central Unitaria de Trabajadores, el Colegio de Profesores, la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile, Cumbre de los Pueblos, Corporación Humanas, entre otras organizaciones y movimientos sociales agrupados en la mesa de Unidad Social convocaron a una huelga general para mañana miércoles 23 de octubre.



Reelecto Evo Morales como presidente de Bolivia



El presidente de Bolivia, Evo Morales, resultó electo por cuarta vez tras ganar con una amplia ventaja las elecciones del pasado domingo, sin necesidad de una segunda vuelta, superando a Carlos Mesa, que denunció un fraude. De acuerdo con los resultados oficiales, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) informó que después de escrutados más del 95 por ciento de los votos, Morales obtuvo un 46 coma 86 por ciento, mientras Carlos Mesa, de la formación Comunidad Ciudadana, registraba el 36 coma 73 por ciento. Para evitar una segunda vuelta, Morales requería superar el 40 por ciento y sacar al menos un 10 por ciento de ventaja al segundo candidato, con lo que aseguraría un cuarto mandato hasta 2025. Al darse a conocer los resultados, Carlos Mesa denunció un 'fraude escandaloso' y tachó al TSE de 'vergüenza para el país'. Mientras, cientos de partidarios de Morales y Mesa se apostaron a las afueras del hotel sostuvieron un enfrentamiento, por lo que la policía tuvo que intervenir lanzando agentes químicos para dispersar a los manifestantes, reportó el diario la Razón. Los centros de cómputo de los Tribunales Electorales Departamentales de La Paz (TED), Chuquisaca y Oruro, suspendieron el conteo de votos ante las movilizaciones, y en San Cruz y Cochabamba también se registraron protestas cerca a los TED, al igual que en Potosí, en medio de denuncias de fraude.



Aumenta a 15 la cifra de muertos por las protestas en Chile



La cifra de personas muertas durante las protestas que se llevan a cabo en todo Chile aumentó a 15 y a más de dos mil el número de detenidos, de acuerdo con recuentos de medios de comunicación, mientras que las autoridades informaron solamente de dos fallecidos. La Policía de Carabineros indicó la madrugada de este martes que encontró el cuerpo de un hombre que habría muerto electrocutado, mientras, la Armada señaló, por su parte, que una persona falleció la noche del lunes en la ciudad de Talcahuano, y que fue atropellada por un camión de la institución militar. Por otro lado, el presidente Sebastián Piñeira propuso la víspera un diálogo para llegar a un “acuerdo social”, e invitó a líderes de partidos de oposición a una reunión a celebrarse hoy martes. Mientras, el sindicato número Uno de Minera Escondida realizó el lunes una asamblea en la cual sus miembros acordaron un paro general para sumarte a las protestas sociales.



Tilda Claude Juncker que el Brexit es una pérdida de tiempo y energía



El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declaró hoy que el proceso del 'brexit' del Reino Unido es una 'pérdida de tiempo y de energía' y lamentó haber pasado tanto tiempo de su mandato en el Ejecutivo comunitario debatiendo este asunto y no otras prioridades europeas. En un debate en el Parlamento Europeo que sesiona este martes sobre los resultados de la última cumbre europea, Juncker y su homólogo en el Consejo Europeo, Donald Tusk, informarán a los eurodiputados sobre este tema, y el 'brexit' acaparó el protagonismo tras los últimos acontecimientos en Londres, que aún no ha ratificado el pacto. También, Juncker aseguró que se trata del pleno número 105 al que ha asistido durante su mandato y lamentó que 'en muchos de ellos' se haya tenido que debatir la salida británica de la Unión. De verdad es doloroso gastar tanto tiempo en este mandato lidiando con el 'brexit' cuando yo no he pensado en otra cosa que en cómo la Unión Europea puede hacer las cosas mejor para sus ciudadanos. Es una pérdida de tiempo y energía', criticó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.



Difunde Nancy Pelosi una hoja informativa con argumentos demócratas contra Donald Trump



La presidenta de la Cámara estadounidense de Representantes, Nancy Pelosi, difundió una hoja informativa que resume los argumentos de los demócratas contra el presidente Donald Trump en la investigación de juicio político. El presidente Trump traicionó su juramento, traicionó nuestra seguridad nacional y traicionó la integridad de nuestras elecciones para su propio beneficio político personal, indica el documento de cuatro páginas, el cual aborda los esfuerzos del gobernante republicano para que Ucrania investigue al exvicemandatario Joe Biden. El documento presentado por Pelosi en sus cuatro páginas señala las acciones de Trump en tres categorías: 'el chantaje', 'la campaña de presión' y 'el encubrimiento', e incluye citas de la transcripción difundida por la Casa Blanca sobre la llamada telefónica que el estadounidense sostuvo en julio con su par ucraniano, Volodymyr Zelensky. Luego, el texto cita mensajes de texto que el exenviado especial para Ucrania Kurt Volker entregó a los comités de la Cámara Baja encargados de la pesquisa de juicio político, los cuales son vistos por los demócratas como evidencia de que hubo una campaña de presión hacia el país europeo. Este documento se difunde mientras los miembros de los comités de la Cámara Baja continúan con las entrevistas a testigos, a pesar de la negativa de la Casa Blanca a colaborar con la indagación.

Yesterday, @realDonaldTrump’s top staffer joined Trump, his lawyer, and his diplomats in confessing that the Trump Admin used taxpayer-funded military aid to pressure Ukraine into interfering in the 2020 election. There’s a simple question facing Republicans now. #TruthExposed pic.twitter.com/tVkwkPk0VI — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 18, 2019

Condena dirigente opositor venezolano el bloqueo de Estados Unidos contra su país



El dirigente del partido de oposición Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, rechazó el bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos y apostó al diálogo como vía para encaminar al país hacia el progreso. En sus declaraciones al canal de Venezolana de Televisión, Fermín explicó que las agresiones de la administración estadounidense de Donald Trump son contra todos los venezolanos e impiden la reactivación de la economía. Además, el dirigente opositor señaló que las acciones emprendidas por instituciones norteamericanas contra la empresa Citgo, Fermín recalcó que la apropiación de los recursos de la nación bolivariana en Estados Unidos es un robo. Por otro lado, Claudio Fermín exhortó a no abandonar el escenario del diálogo, con el propósito de dirimir las diferencias en el país y manifestó que la violencia no es el camino para Venezuela, y destacó que la Mesa de Diálogo Nacional por la Paz se consolidó en un momento muy oportuno.



Rechaza Irak albergar permanentemente a las tropas de Estados Unidos que se repliegan de Siria



El Ejército iraquí rechaza el emplazamiento permanente en el país de los militares estadounidenses que abandonan Siria. El mando unificado aclaró que las tropas estadounidenses retiradas de Siria, recibieron permiso para entrar en el Kurdistán iraquí solo para su posterior salida de Irak, señalaron las fuerzas de seguridad de Irak en un comunicado al que Sputnik tuvo acceso. El pasado 13 de octubre, el jefe del Pentágono, Mark Esper, anunció la retirada de unos mil soldados estadounidenses del norte de Siria y su traslado a Irak. Los militares estadounidenses ya se han retirado de la mayoría de sus bases en las gobernaciones sirias de Alepo, Al Hasaka y Al Raqa, una invasión que comenzó en 2014 con el pretexto de la lucha contra el grupo terrorista del Estado Islámico.



Afirma Pompeo que Trump está preparado para realizar una acción militar contra Turquía



El secretario de Estado, Mike Pompeo, hizo hincapié en que Washington "prefiere la paz a la guerra", pero indicó que el presidente de su país, Donald Trump, "está totalmente preparado" para llevar a cabo una acción militar contra Turquía por su operativo en Siria, si fuera necesario. En caso de que esa acción militar fuera necesaria, usted tiene que saber que el presidente Trump está totalmente preparado para realizar esa acción, declaró Pompeo durante una entrevista con la cadena televisiva CNBC. No obstante, Pompeo no detalló cuáles acciones de Ankara podrían provocar el operativo de tropas estadounidenses. Estos comentarios del secretario de Estado, Mike Pompeo se producen tras la retirada de las fuerzas estadounidenses del noreste de Siria, decisión que dejó a los kurdos en peligro ante la operación militar turca lanzada contra ellos el pasado 9 de octubre. Mientras, el pasado jueves Ankara y Washington acordaron una tregua de cinco días en la región para permitir a las milicias kurdas retirarse de la zona de seguridad designada por Turquía.



