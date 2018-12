Llama ministro de la Agricultura a fortalecer las bases productivas

Para el 2019, no se permitirán cooperativas sin plan anual de producción ni programas de desarrollo, expresó en La Habana Gustavo Rodríguez Rollero, Ministro de la Agricultura en Pleno del Sindicato Nacional Agropecuario Forestal y Tabacalero, quien añadió que sin esos requisitos, para esos colectivos no habrá financiamiento.



El titular exhortó a los persentes en la reunión, a fortalecer las bases productivas como las Unidades Basicas de Produdcciòn Cioperativaa, las Unidades Empresariales de Base las Cooperativas de Créditos y servicios y las Cooperativas de Produción de Alimentos, las cuales están relacinadas directamente con la producción.



No se puede aceptar, añadió Rodríguez Rollero, que en esos colectivos no haya una oficina, utencilios y medios con que trabajar donde puedan procesar los documentos y datos económicos con los que se trabaja.



El Ministro de la Agricultura expresó ante los directivos de las Organizaciones Superiores del Dirección Empresarial (OSDE) de ese organismo y los miembros del Comité Nacional del Sindicato, provenientes de todo el país, que no existe conciencia de la importancia de desarrollar una esmerada atención a las bases productivas y a los trabajadores que integran a esos colectivos, quienes son los protagonistas de la ejecución de los planess y no las empresas.



Gustavo Rodríguez Rollero, se refirió a los restos que tiene el sector para el 2019, etapa en la se trabajará, dijo, con mayor exigencia en el cumplimiento de los planes de los bases productivas del sector.



Néstor Bárbaro Hernández, Secretario General del Sindicato Nacional Agropecuario, Forestal y Tabacalero puso énfasis en la importancia de la vinculación constate de los dirigentes de la organización con los trabajadores y colectivos laborales, por ser determinantem, dijo, para lograr una efectiva atención a los afiliados, asunto en el que se ha avanzado pero no lo suficiente, según planteamientos en la reunión.



El diálogo en el Pleno fue sincero, crítico y autocrítio, lo cual creó un ambiente de optimismo y fortaleció la voluntad de obtener resultados favorables el próximo año en todas las ramas productivas.



La funcionaria del Comité Central del partido, Clara Toledo Martínez, exhortó a aprovechar al máximo las reservas y el respaldo que el país le ha dado sector para cumplir los planes y programas del 2019, mientras que Enrique Cisneros Morffi, Jefe de Deparatamento de la Central de Trabajadores de Cuba señaló que hoy más que nunca los agropecuarios, forestales y tabacaleros están llamados a elevar las producciones que necesita el país para la poblaciòn y el desarrollo de industrias.



