Llama Nicolás Maduro a dialogo entre Venezuela y Estados Unidos

2018-02-20 11:09:12 / web@radiorebelde.icrt.cu





El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó, la víspera a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a abandonar las agresiones contra su país y promover el diálogo respetuoso entre ambos países, publicó Prensa Latina. A través de un mensaje en la red social Twitter, Maduro expresó que @RealDonaldTrump hizo campaña promoviendo la no intromisión en los asuntos internos de otros países. Llegó el momento de cumplirlo y cambiar su agenda de agresión por una de diálogo. ¿Diálogo en Caracas o Washington DC? Hora y lugar. El llamado de Maduro a Trump responde a las reiteradas acciones de injerencia en la soberanía de Venezuela por parte del gobierno de Washington, en complicidad con la oposición venezolana y los aliados internacionales. Alrededor de 30 funcionarios públicos del gobierno venezolano son objeto de sanciones implementadas por la administración de Trump, unido al bloqueo económico y financiero promovido desde la Casa Blanca contra el país. Recientemente el secretario norteamericano de Estado, Rex Tillerson, emprendió una gira por varias naciones latinoamericanas, que incluyó México, Argentina, Perú y Colombia, con el objetivo de acentuar el cerco político y diplomático contra Caracas. (Prensa Latina)



Exigen los estudiantes de Estados Unidos un mayor control de armas en el país



Los jóvenes estadounidenses protestaron frente a la Casa Blanca en rechazo a los tiroteos masivos en las escuelas y para exigir al presidente Donald Trump que implemente un mayor control de las armas en el país, reportó Telesur. Los estudiantes se acostaron en el suelo frente a la sede del Ejecutivo por tres minutos para representar a las víctimas de las masacres, la más reciente ocurrida en la secundaria Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland, Florida, donde 17 personas murieron y decenas fueron heridas. También los estudiantes portaban carteles en los que podían leer los siguientes mensajes, "¿seré yo el siguiente?" y "desarmen al odio", esta manifestación fue convocada por la organización Adolescentes para la reforma de las armas (Teens for Gun Reform, en inglés), creada tras lo sucedido en Florida. Además los organizadores anunciaron en Facebook que realizarán una declaración sobre las atrocidades que se han cometido debido a la falta de control de las armas, y enviaremos un poderoso mensaje a nuestro gobierno de que deben tomar medidas ahora. (Telesur)



Continúa hoy la huelga de los banqueros argentinos



Los bancos argentinos continuarán hoy cerrados por una huelga de los trabajadores del sector, que cumplirán 48 horas sin servicio al público en rechazo a la oferta salarial propuesta por las empresas, informó Prensa Latina. Con varios cajeros automáticos sin dinero y los trámites paralizados para muchos, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, aseguró que el paro nacional que encabezaron tiene un apoyo del 95 por ciento de los bancarios. También, Palazzo en un comunicado difundido en internet, resaltó que sostienen una medida en demanda de un salario justo y por el no atropello de un nueve por ciento de alza salarial. Siempre hemos querido una mesa de diálogo seria y responsable que hasta ahora el sector empresarial y el Gobierno se la niegan a los trabajadores bancarios y ojala esta manifestación de hoy los haga reflexionar al Gobierno, dijo el líder de la Asociación Bancaria. Esta protesta de los bancarios argentinos es en rechazó a la oferta salarial del nueve por ciento y exigen un sueldo justo que compense el índice de inflación que según estimaciones del Gobierno rondará este año en un 15 por ciento. (Prensa Latina)



Hallan en Irán los restos de avión siniestrado el pasado domingo



Los restos del avión de la compañía Aseman, siniestrado el pasado domingo con 66 personas a bordo fueron encontrados hoy en una zona montañosa del centro de Irán, indicó la agencia de prensa española EFE. Según explicó a la prensa el vocero de los Guardianes de la Revolución, el general de brigada Ramezan Sharif, de que los helicópteros de la fuerza aeroespacial de los Gutos no habían encontrados los restos del avión hasta hoy debido a las malas condiciones meteorológicas en la zona de búsqueda. La búsqueda se centró desde el principio en la montaña Dena, de la cordillera Zagros, entre las provincias de Isfahán y Kohguiluye Boyer Ahmad. Finalmente, los restos de avión siniestrado se localizaron en la cima Noghol, perteneciente a la provincia de Kohguiluye Boyer Ahmad, según el director general de gestión de crisis local, Ali Vafaí Moqadam. En las operaciones de búsqueda de los restos del avión han participado todas las fuerzas del país, desde la Policía al Ejército y los Guardianes de la Revolución, aunque los helicópteros no habían podido hasta ahora acercarse al lugar del accidente a causa del mal tiempo. (EFE)



