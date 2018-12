Llama Nicolás Maduro a la unidad de las fuerzas armadas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a la unidad de las fuerzas de la Milicia Nacional Bolivariana y de la Armada Nacional Bolivariana (FANB) ante la creciente amenaza de una agresión armada contra el país, publicó Prensa Latina. Durante un acto de las fuerzas militares, en Caracas a propósito del aniversario 188 de la muerte del Libertador Simón Bolívar, el mandatario instó además a extremar la vigilancia en todo el territorio nacional. Debemos prepararnos para defender cada palmo de nuestro país de los enemigos de nuestra patria; si algún día se atrevieran, la milicia y la FANB debe expulsar a cualquier fuerza invasora, afirmó el presidente venezolano. En ese sentido, Nicolás Maduro orientó a los cuerpos militares a garantizar la paz, la integridad y la soberanía del país, en tres dimensiones: defensa preventiva, defensiva y ofensiva. Preparémonos, planifiquemos y ojalá nunca haga falta, porque nosotros lo que queremos es paz, soñamos con un país de prosperidad, un país de felicidad de igualdad, destacó el mandatario. También, el presidente Nicolás Maduro rechazó las maniobras de las oligarquías de Colombia, de Brasil o quienes amenacen la seguridad del territorio venezolano.

Mueren dos personas por las intensas lluvias en la Argentina



Un hombre de 65 años de edad y su hijo de 22 años de edad murieron debido a las fuertes e intensas lluvias que han provocado inundaciones y destrozos en varias ciudades de Argentina, reportó Telesur. Los hombres se encontraban en su casa, ubicada en la ciudad de La Plata, cuando la tormenta y los vientos huracanados provocaron la caída de un árbol sobre ambos. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió a la población sobre las fuertes tormentas con lluvias intensas, que han afectados a diez provincias argentinas. Decenas de bonarenses fueron asistidos por el personal de bomberos de la ciudad de Buenos Aires mientras que otros fueron evacuados de las zonas declaradas en riesgos, tras las inundaciones que han afectado la línea del Premetro y a varias estaciones de la línea B del metro. La Plata, Quilmes, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y la zona de Ezeiza son hasta ahora las localidades más afectadas por las fuertes lluvias. También, el Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre las intensas lluvias con ráfagas de vientos y probabilidad de granizo en el centro y sur de Buenos Aires; centro y este de Catamarca; noroeste, centro y sur de Córdoba; La Pampa; centro y este de La Rioja, Mendoza y San Juan; San Luis; Santa Cruz y Tierra del Fuego.



Se reúne Theresa May con su Gobierno para evaluar un brexit sin acuerdo



La primera ministra británica, Theresa May, preside hoy una reunión del Gobierno en la que se evaluará si es necesario aumentar los preparativos para un posible 'brexit' sin pacto, tras los problemas para aprobar el acuerdo con Bruselas. Según los medios británicos, la reunión de este martes estará centrada principalmente en ampliar esos preparativos cuando faltan 101 días para la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE). La Cámara de los Comunes votará el acuerdo del 'brexit' alcanzado entre Londres y Bruselas en la semana que empieza el lunes 14 de enero, después de que la votación de ese pacto fuese suspendida el pasado día 11 ante la clara oposición de muchos diputados. El ministro de Comunidades, James Brokenshire, señaló hoy a la BBC que se aceleran los preparativos para una retirada sin pacto en caso de que el acuerdo de May sea rechazado en el Parlamento. 'Hemos tomado la perspectiva sin un acuerdo con seriedad por un considerable periodo de tiempo, y no es lo que queremos hacer, ya que queremos asegurar la aprobación del acuerdo con un voto en el Parlamento, pero creo que es correcto y apropiado mantener nuestro trabajo de preparación en caso de falta de acuerdo, declaró Brokenshire. Mientras, la oposición laborista de Jeremy Corbyn presentó una moción de confianza en la primera ministra por considerar que ha sumido al Reino Unido en una crisis nacional, pero el Gobierno conservador de May tildó la medida de juegos políticos tontos y no espera dar tiempo para que sea debatida y votada antes del receso navideño del Parlamento que empieza a finales de esta semana.

Advierte Rusia que no permitirá que la OTAN agreda a sus aliados de Abjasia y Osetia del Sur



Rusia advirtió que no permitirá que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) cuando sus fuerzas se desplieguen en Georgia agreda a sus aliados de Abjasia y Osetia del Sur. Así lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al referirse a una posible presencia de la OTAN en Georgia. El jefe de la Diplomacia rusa aseguró estar convencido de que la Alianza Atlántica “no se meterá allí en Georgia con sus batallones. “La OTAN debe entender que mantenemos relaciones de aliados con Abjasia y Osetia del Sur y no permitiremos que sean agredidos, señaló Lavrov en una entrevista concedida a una emisora. Las autoridades georgianas refuerzan la colaboración con la OTAN y algunos analistas consideran que ese bloque militar pudiera instalar bases en esa vecina nación. En abril de 2008, la cumbre de la OTAN en Bucarest declaró que Georgia podría llegar a integrarse en la Alianza si cumple con todas las normas para la adhesión. Otra cumbre del bloque, celebrada en septiembre de 2014 en Gales, el Reino Unido, aprobó un paquete de medidas que apoyan a Georgia en sus aspiraciones a ingresar en la Alianza Atlántica.



Israel legalizará ocupación ilegal de asentamientos en territorios palestinos



Israel prepara una ley que otorgue carácter legal a los asentamientos israelíes en territorio palestino, que constituyen más de 200 entre Cisjordania y Jerusalén. La Ley de Regularización, aprobada en 2017 y en espera de ser ratificada, fue impulsada por el fiscal general israelí, Avijai Mandelblit, a solicitud del primer ministro Benjamín Netanyahu, y permitiría también a la potencia ocupante robarles tierras privadas a palestinos, refiere Telesur. Los asentamientos ilegales de Israel en Palestina han violan la Convención de Ginebra y han sido rechazados por organismos internacionales debido a los desplazamientos forzados y divisiones que generan en los palestinos. El gobierno israelí promueve que se multipliquen los colonos en asentamientos ilegales al abaratar los costos en esos territorios.



Gobierno mexicano comienza preparativos para implementar el plan de Seguridad Nacional



Las rondas de trabajo para implementar el plan nacional de seguridad esbozado por el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzaron bajo el lema de construir la paz, informó hoy el gobierno. La primera reunión se realizó en la sede del Heroico Colegio Militar, en el sur de la Ciudad de México, y fue dirigida por el primer mandatario para conocer, según él, cuál será la responsabilidad de cada autoridad en la nueva estrategia de seguridad. Fue significativa la presencia de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; Marina, José Rafael Ojeda; Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y Gobernación, Olga Sánchez Cordero, refiere Prensa Latina. López Obrador confía en que el Congreso apruebe pronto la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, que en esta primera etapa estará integrada por el ejército y la marina y casi inmediatamente se reclutarán en el curso de 2019 más de 20 mil jóvenes que en tres años llegarán a la cifra de 50 mil.



