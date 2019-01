Llama Valdés Mesa a potenciar la producción de derivados del azúcar

2019-01-16 13:53:26 / web@radiorebelde.icrt.cu

Salvador Valdés Mesa, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estados y de Ministros, insistió hoy en Sancti Spíritus en la importancia de impulsar la producción de derivados del azúcar con fines exportables.



Tenemos que entender que el país necesita el máximo esfuerzo de todos nosotros para potenciar la producción de derivados de la producción azucarera con alta calidad por la demanda que tienen en el mundo, expresó durante una visita a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Derivados de la Empresa Azucarera de la provincia de Sancti Spíritus.



En intercambio con trabajadores y especialistas de esa UEB, dedicada a la producción de rones y alcoholes, significó que el aguardiente Santero se comercializa mucho en Europa y goza de gran prestigio.



Recalcó que le corresponde a la empresa azucarera seguir incrementando su producción de azúcar y con ello la de miel, a fin de multiplicar la producción de rones y alcoholes de alta calidad.



Como parte de una visita gubernamental a la provincia, Valdés Mesa recorrió también mercados agropecuarios estatales donde ratificó a los directivos de la agricultura la necesidad de perfeccionar los mecanismos de comercialización para que el abastecimiento a esas unidades sea sistemático.





No puede pasar lo que estoy viendo aquí, que se le vende a la población productos que no están beneficiados, con tierra, criticó.



La agricultura y los administrativos de los establecimientos son responsables de ofrecerle a la población alimentos agrícolas de calidad, insistió.



En diálogo con consumidores expresó que hay que criticar permanentemente la tendencia a surtir los establecimientos en momentos específicos como una visita y a que se vendan alimentos de baja calidad y altos precios.



El recorrido de Valdés Mesa comenzó en horas de la mañana por la empresa azucarera Uruguay, donde analizó la situación de la zafra en Sancti Spíritus y en particular se refirió a la necesidad de reorganizar la estrategia de la cosecha de caña para garantizar de forma estable la materia prima a la industria.



La visita gubernamental a este territorio del centro del país la encabeza Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, con vistas a conocer la implementación en ese territorio de las principales políticas dirigidas al desarrollo económico y social del país.



El mandatario encabezó un recorrido por objetivos económicos del municipio de La Sierpe, que incluyó la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro, la que consideró un verdadero ejemplo de empresa estatal socialista eficiente.



(Agencia Cubana de Noticias)