Llama WhatsApp a actualizar sistema ante programa espía en teléfonos

Una falla de seguridad ya reparada en la aplicación de mensajería WhatsApp permitió a piratas informáticos instalar en los dispositivos móviles de los usuarios un programa espía, solamente con recibir una llamada de voz.



Para solucionar el problema, WhatsAPP recomendó a los usuarios instalar la última versión de la aplicación, que llegó a los servidores el pasado viernes y a los usuarios ayer.



WhatsApp animó a quienes utilizan su mensajería a mantener el sistema operativo actualizado, para protegerse contra potenciales ataques diseñados para comprometer la información almacenada en dispositivos móviles.



El código malicioso descubierto logra transmitirse al dispositivo de un usuario de WhatsApp cuando este recibe una llamada de voz por la aplicación, incluso en los casos en que el dueño del celular no responde.







El programa espía que afectó a WhatsApp es sofisticado y estaría disponible solo para expertos avanzados y altamente motivados, según explicó la compañía.

WhatsApp agregó que el código malicioso apuntó contra un selecto número de usuarios, y el ataque tiene todas las marcas distintivas de una firma privada que trabaja con algunos gobiernos en el mundo, de acuerdo con algunas investigaciones.



Sin embargo, WhatsApp no brindó el nombre de la firma, ni comentó el número de usuarios afectados o quiénes fueron objeto del ataque. La vulnerabilidad de WhatsApp se descubrió el pasado domingo cuando un abogado británico especializado en derechos humanos fue atacado a través de su teléfono, mediante una herramienta de la compañía israelí NSO Group.



El diario británico Financial Times confirmó mediante un distribuidor de programas espía, que el código malicioso fue desarrollado por NSO Group, una oscura firma basada en Israel.



El The New York Times citó también a expertos en seguridad, quienes indicaron que el virus de vigilancia que penetró a WhatsApp guarda similitudes con otras tecnologías desarrolladas por NSO Group.







Esa firma israelí fue acusada de ayudar a gobiernos desde Oriente Medio hasta México a espiar a activistas y periodistas. Su producto más conocido es Pegasus, un programa muy invasivo que puede activar a distancia la cámara y el micrófono de un determinado teléfono y acceder a sus datos.



NSO Group aseguró este martes que solo vende ese programa a gobiernos para luchar contra el crimen y el terrorismo, al tiempo que afirmó que investiga cualquier denuncia creíble de mala utilización y, si es necesario, toma medidas, incluyendo la desactivación del sistema.



El gigante tecnológico Facebook es el propietario de WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, pues la emplean unos mil 500 millones de personas.



Los problemas de seguridad que permitieron la infiltración de un código espía en WhatsApp es la última de una serie de problemas de Facebook, que ya ha enfrentado fuertes críticas por permitir que los datos personales de sus usuarios sean utilizados por compañías de investigación de mercado.



