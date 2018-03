Llamó Ramiro Valdés en Camagüey a dar prioridad a la producción local



Camagüey incrementa producción local de materiales de la construcción. Fotos: De la autora.



Camagüey, Cuba.- El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC), y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, chequeó en esta provincia, el uso y control de los recursos, las medidas de ahorro, las inversiones y la producción de materiales de la construcción para los programas de la vivienda.



En el encuentro se precisaron la marcha de las tareas para el ahorro de combustibles y de portadores energéticos, el uso eficiente y racional del agua; la recuperación de materias primas; el programa de eliminación de tenderas eléctricas, y el enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas.





Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez durante su visita a Camagüey.



Valdés Menéndez llamó a los dirigentes administrativos a “dedicar más tiempo a la fiscalización de los recursos que el Estado pone a disposición de las entidades, porque la Revolución tiene la obligación de chequear día a día. Con la Revolución no hay contrato, lo que hay es compromiso; y el primer responsable del control de los recursos es el jefe. Se delegan tareas pero no la responsabilidad”.



Los camagüeyanos informaron sobre el avance del programa de construcción de viviendas, con énfasis en la atención a las afectaciones provocadas por huracanes, a través de la recuperación de la industria de materiales de la construcción.





En los Consejos Populares se habilitan pequeñas industrias para fabricar elementos para viviendas.



En el chequeo de esos programas, Valdés Menéndez reiteró la necesidad de “dar prioridad a la producción local, incrementar la construcción por esfuerzo propio; rescatar la tecnología instalada; utilizar elementos naturales y a aprovechar los que puedan reciclarse, entre ellos, los escombros”.



El Vicepresidente para el Órgano Provincial de la Administración, Luis Sisto Mora, explicó que “se aplica la experiencia de la creación de bases productivas en 26 Consejos Populares, no urbanos, para atender localmente la fabricación de los elementos constructivos de las células básicas de viviendas, que incluyen pisos, paredes, techos, carpintería y tanques para almacenar agua.





Se aplican variadas tipologías en la construcción de viviendas.



“Esa iniciativa ya tiene resultados en seis Consejos Populares, de las zonas más dañadas por el huracán Irma; y da prioridad a la rehabilitación del fondo habitacional, a través de la construcción por esfuerzo propio y para los casos que reciben subsidios”.



Con anterioridad a la reunión efectuada en la ciudad de Camagüey, el Comandante de la Revolución evaluó también en Nuevitas, la marcha del programa de construcción de viviendas, con la producción local de materiales de la construcción, la rehabilitación de la planta de prefabricados y la creación de micro-brigadas para laborar en las obras.





Los módulos para las células básicas de viviendas incluyen tanques para almacenar agua.



En el municipio de Nuevitas, según el reporte de la emisora de esa localidad, Ramiro Valdés, realizó un recorrido por la Termoeléctrica 10 de Octubre, donde apreció “los avances en la recuperación de las tres unidades generadoras, averiadas en el mes de enero, y verificó la disponibilidad de los materiales necesarios para concluir la inversión del Bloque seis”.



En la visita a la Empresa Química Revolución de Octubre, Valdés Menéndez recibió información sobre “el cumplimiento de los planes productivos de la industria y la rehabilitación de la Base de Amoniaco, y se interesó por la aplicación de medidas para disminuir la carga contaminante en la atmosfera”.





El programa de construcción de viviendas tiene como prioridad atender afectaciones de huracanes.



Acompañado por el miembro del Comité Central del PCC y su Primer Secretario en la provincia, Jorge Luis Tapia Fonseca; la Presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Isabel González Cárdenas; el Ministro de Energías y Minas, Alfredo López Valdés; y la Presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, (INRH), Inés María Chapman, se evaluaron en Camagüey asuntos relacionados con el uso racional del agua como recurso estratégico para el país y se instó a “ser vigilantes y exigentes en su empleo y aplicar a los infractores, las disposiciones vigentes en la recién aprobada Ley de Aguas terrestres”.



En Camagüey, se chequearon además, la marcha del proyecto para el manejo integral de residuos sólidos urbanos; el comportamiento de la recuperación de materias primas, entre ellas la chatarra ferrosa; y el reciclaje de neumáticos, que favorecen la sustitución de importaciones.

