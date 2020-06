Brigada médica cubana en Islas Turcas y Caicos para enfrentar la COVID-19

La Habana, Cuba.- Una brigada médica cubana, compuesta por nueve médicos y 10 licenciados en enfermería, llegó hoy a las Islas Turcas y Caicos, para apoyar a esa nación caribeña en el enfrentamiento a la COVID-19, informó en Twitter Inés Fors Fernández, embajadora de Cuba en Jamaica.



Los profesionales de la salud, miembros del contingente internacionalista Henry Reeve, fueron abanderados esta mañana en la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), en esta capital, donde reafirmaron su compromiso de ayudar en todo lo posible a ese pueblo en medio de la actual pandemia.

🇨🇺 Grupo de 20 profesionales de la salud de #Cuba llega a Islas Turcas y Caicos. Son recibidos por la vicegobernadora Anya Williams.

🇹🇨 Team of 20 Cuban health pros arrives in #TCI. They are welcomed by deputy governor Anya Williams.#CubaSalvaVidas @TCIGO @MINSAPCuba @CubaMINREX pic.twitter.com/BjFhGl0h7Y