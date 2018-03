Llega Cuba a 469 boletos para Barranquilla 2018

2018-03-30

La suma de 469 cupos demuestra el buen paso de Cuba por el segmento clasificatorio hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, afirmó José Antonio Miranda director de alto rendimiento del INDER. «El número de plazas conseguidas hasta ahora responde a lo previsto y confirma que dispondremos de una delegación integrada por más de 560 atletas en 33 deportes», dijo Miranda tras precisar que ello también validará la estrategia trazada al respecto.



No avanzó a finales judoca cubano Osniel Solís en Grand Prix de Tbilisi, georgia



El judoca cubano Osniel Solís resultó eliminado en su segundo combate este viernes en el Gran Prix de Tbilisi, Georgia, donde Cuba participa con solo cuatro atletas. Solís, de los 66 kg, ganó su primer pleito por wazari ante el británico Lasha Lekisvhili, pero luego cedió en regla de oro ante el francés Daniel Jean, y no pudo avanzar en el organigrama de competencias.



Selecciona Fifa árbitros y oficiales para Mundial Rusia 2018



El Comité de Árbitros de la FIFA seleccionó en Zurich, Suiza, a los 36 árbitros y 63 oficiales asistentes, que impartirán justicia en la Copa Mundial de Fútbol Rusia-2018. Según la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) los elegidos representan a 46 países. Los preparativos para el camino a Rusia comenzaron en septiembre de 2014, no solo para los 32 equipos participantes, sino también para el grupo inicial de 53 tríos de árbitros FIFA de todo el mundo.



Competirá balonmano cubano rama masculina en Panamericano de Groenlandia



El balonmano masculino cubano enfrentará una exigente prueba antes de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla-2018 que será el Campeonato Panamericano, que tendrá lugar en Groenlandia en junio próximo. Por estos días, los pupilos del entrenador Enrique Delisle refuerzan la preparación con vistas a este evento continental, que les servirá como ensayo de los Centrocaribes, pues además de las exigentes escuadras de Estados Unidos y Canadá, estarán los mejores conjuntos del área, que son México, Puerto Rico y República Dominicana.



Solo faltan tres fechas para concluir etapa clasificatoria del Nacional de Fútbol



A falta de tres fechas para que cierre la etapa clasificatoria del 103 Campeonato Nacional de Fútbol, todos los equipos conservan al menos una ínfima posibilidad de colarse en la liguilla final, que comenzará en la segunda quincena de abril con participación de los dos mejores de cada grupo. Ahora con sede en La Formadora de Sancti Spíritus, en la llave número uno sigue en punta el invicto Santiago de Cuba, ya inalcanzable gracias a sus 25 puntos —ocho victorias y un empate—, mientras que por la segunda plaza la pelea está tensa, pues aunque Las Tunas (10) la ocupa momentáneamente, le siguen bien de cerca los locales (9) y La Habana (7).



Lidera Lázaro Bruzón abierto de ajedrez de México



El Gran Maestro cubano Lázaro Bruzón se impuso este jueves por partida doble en el Abierto de Ajedrez de México, y lidera con cuatro puntos el torneo, que se juega en la ciudad de Aguas Calientes. El mejor jugador de Cuba y Latinoamérica por su Elo de 2673 puntos, derrotó en la tercera ronda al MF local Julio Cesar Díaz, y en el segundo turno dispuso de su coterráneo, el MI Alexey Fernández.



Critica Michel Platini a la Fifa y el tribunal de arbitraje deportivo



El expresidente de la UEFA Michel Platini criticó duramente a la FIFA y al Tribunal de Arbitraje Deportivo en entrevista publicada por la revista francesa Marianne. Platini tildó de "jueces de pacotilla" a los miembros de los referidos dos organismos y denunció el poder de decisión de las televisiones en el mundo del fútbol.



Finalizó copa Marcelo Salado de Natacion en el Complejo de Piscinas Baraguá



Con total éxito finalizó la Copa Marcelo Salado de natación que se celebró entre el 25 y 29 de marzo en el Complejo de Piscinas Baraguá. La última jornada comenzó con la disputa de las medallas en la modalidad de aguas abiertas que tuvo como escenario la Marina Hemingway.



(Redacción Deportiva de Rebelde)