Llega este fin de semana evento Corazón Feliz, en saludo al Día Mundial de la Infancia

Llega este fin de semana evento Corazn Feliz, en saludo al Da Mundial de la Infancia

El Primer Encuentro Internacional de la Canción para Niños y Niñas Corazón Feliz, llegará a las redes este fin de semana y será transmitido también por la señal del Canal Cubavisión, en saludo al primero de junio, Día Mundial de la Infancia. Desde casa, los más pequeños podrán disfrutar de un evento pensado para ellos, que ocupará las mañanas del sábado 30 y el domingo 31 de mayo. La cita estará dedicada a los 90 años de Teresita Fernández, a los 110 de Dora Alonso, a los 60 de los Estudios de Animación del Icaic y a los 125 de la caída en combate de José Martí, fechas idóneas para homenajear a personalidades de la cultura cubana que dejaron huella en la formación de los que saben querer.



Novedosa unión de jazz y reggaetón llega a las redes en forma de video clip



Los reconocidos artistas cubanos Harold López-Nussa y Randy Malcom estrenaron en las redes el video clip del tema Jazztón, fruto de una colaboración que une a los géneros del jazz y el reggaetón por primera vez en la historia musical de la mayor de las Antillas. La información fue dada a conocer por los músicos en una transmisión online que realizaron a través de Instagram Live, donde ambos conversaron sobre esta primera colaboración profesional, así como de las rutinas que manejan en estos días de pandemia y proyectos futuros. La canción fue compuesta por ambos y el video clip que se estrenó este viernes 29 de mayo fue dirigido por el multipremiado realizador cubano Joseph Ros.



Reconocen labor de Radio Coral en Guamá



El colectivo de trabajadores, periodistas y realizadores de la emisora santiguera Radio Coral, perteneciente al municipio de Guamá, recibieron un reconocimiento de la Radio Cubana por sus 25 años de creada para los oyentes de la costa sur de la Sierra Maestra. Enclavado en el poblado de Chivirico, sus comunicadores y técnicos fueron homenajeados con un sencillo acto donde participaron las autoridades del Partido y Gobierno del municipio y de la Radio provincial. En la actividad recibió un reconocimiento especial el periodista Benigno Rodríguez Torres, padre fundador de la emisora Radio Coral.



Premio La Llave Pública tiene a su ganador



Después de días en los que la literatura ha roto los límites del distanciamiento social a través de las redes sociales y múltiples plataformas virtuales, ya es público el resultado del Premio de Narrativa La Llave Pública, certamen auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz en Ciego de Ávila. En este caso resultó premiado el cuaderno Teatro-peutas en Youtube. Canales para heroínas, el cual fue presentado bajo el seudónimo de Elektra, por la autora Ámbar Caridad Carralero Díaz, de La Habana. Según el acta del jurado el cuaderno destaca por la singularidad de su estructura, el interés de los asuntos que aborda, el manejo inteligente de las citas intertextuales extraídas del teatro y la cultura griega clásica en su articulación simbólica con las historias que narra y los personajes que las protagonizan.



Cumple Teatro La Proa 17 años de fundado, y lo celebrará desde las redes



Para festejar el Día Internacional de la Infancia, nació hace 17 años, el grupo habanero Teatro La Proa. Año tras año, el colectivo fundado por Erduyn Maza, celebra esta fiesta con actividades gigantes, concursos de Juguetes Artesanales, exposiciones, temporadas y funciones especiales. Este año la situación actual por la que atraviesa el país y el mundo no permite el encuentro del equipo titiritero con su público. Aun así, desde el pasado 26 de mayo el aniversario 17 se está festejando desde las redes sociales. Saludos, felicitaciones y fotos de niños disfrutando las obras de La Proa han sido publicadas y compartidas desde diferentes perfiles personales e institucionales. Teatro La Proa convoca a seguir manteniendo las medidas orientadas de seguridad e higiene y a continuar en casa y, al mismo tiempo, invita a su público y amigos de toda Cuba a festejar juntos su nuevo aniversario.



Celebridades vuelven a unir fuerzas por la Amazonía



Activistas y personalidades del espectáculo como Jane Fonda, Carlos Santana, Sting y Morgan Freeman participaron en un evento digital en favor de la Amazonía, donde la deforestación avanza sin frenos durante la pandemia del coronavirus. A lo largo de más de tres horas de transmisión por internet, celebridades de Hollywood, músicos y representantes indígenas alertaron de que el virus afecta de manera crítica a las comunidades que protegen el mayor bosque tropical del planeta con una consecuencia: Su destrucción se acelera. El evento se enmarcó en una campaña que busca recaudar fondos para prestar atención médica y evacuar en caso de necesidad a las poblaciones asentadas en esta región natural que abarca nueve países.



Ricky Martin lanza por sorpresa su nueva producción discográfica



El cantante puertorriqueño Ricky Martin sorprendió a sus millones de seguidores al lanzar sin previo anuncio un EP titulado "PAUSA" en todas las plataformas digitales de música, y en el que colabora junto a artistas como Sting, Bad Bunny o Diego "El Cigala", entre otros. Ricky Martin pensaba que para finales de mayo estaría preparándose para su anunciada gira con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra. Asimismo, el artista estaba listo para sacar su primer disco en cinco años, aunque la producción y el concepto es totalmente diferente al que llevaba más de un año produciendo. Así, en vez del disco bailable que le había inspirado su natal Puerto Rico, el artista entregó la primera parte de uno doble que ha bautizado muy adecuadamente como “Pausa”.



We Are One, un festival de cine global contra la pandemia en YouTube



El Festival Tribeca de Nueva York ha presentado una propuesta que estará activa desde este pasado viernes 29 hasta el próximo 10 de junio en YouTube. Con Cannes y todas las grandes citas que deberían venir después o suspendidas, esta cita inédita en la que participan hasta 21 festivales del mundo se antoja muy necesaria. Se podrán ver más de 100 películas que incluyen 13 estrenos mundiales, 31 estrenos online, 23 largometrajes de ficción, 8 documentales, 72 cortometrajes y una colección de charlas virtuales (15 de archivo y 4 exclusivas para la muestra) con un cartel que incluye a Francis Ford Coppola, Steven Soderbergh, Guillermo del Toro, Claire Denis o Albert Serra. El total de países representados, citados o aludidos alcanza a 35.





