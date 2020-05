Llega mayo con sus Romerías desde casa

Llega mayo con sus Romeras desde casa

2020-05-02 07:16:45 / web@radiorebelde.icrt.cu

A Holguín le costará creer que, después de 26 ediciones, las Romerías de Mayo no se apoderarán esta vez de plazas, parques, salas teatrales, galerías, cines, universidades, calles. La COVID-19 ha obligado a permanecer en casa, a evitar sobre todo esas multitudes que suele convocar el también llamado Festival Mundial de las Juventudes Artísticas. Sin embargo, este sábado romperán estas Romerías sui géneris desde casa, con el siempre esperado concierto de antesala que estará a cargo de David Blanco, Buena Fe y Polito Ibáñez, y que transmitirá Cubavisión, a las 9:45 p.m. Entre el 4 y el 8, la programación será tan amplia y abarcadora como siempre; no únicamente propondrá conciertos de reconocidos jazzistas en sus jam sessions o el espacio Destrabando la trova, con Eduardo Sosa como anfitrión; sino, además, galerías de fotos, mensajes, videoclips, cápsulas, documentales, recomendaciones, videoartes y perfiles.



Los cubanos no olvidan a Juan Formell



En medio del aislamiento social necesario ante la COVID-19, los cubanos recordaron al músico Juan Formell, fundador de la orquesta Los Van Van, a 6 años de su deceso. Formell, instrumentista, compositor y arreglista, es sin dudas uno de los nombres emblemáticos de la música popular bailable de la mayor de las Antillas, género que revolucionó con la creación de un nuevo y pegajoso ritmo: el songo. Formell y Los Van Van grabaron decenas de discos, música para el cine, musicalizaron poemas y obras de teatro, de ahí que a lo largo de su carrera fuera reconocido con importantes distinciones. El 1ro. de mayo de 2014, a los 71 años de edad, Formell falleció en La Habana, su deceso conmovió a todo un país que vio marcada la vida de varias generaciones por la música de Los Van Van. Sin embargo, la muerte no significó la de su música y la orquesta que durante más de 40 años dirigió con sabiduría y rigor.



Con unidad los trabajadores de la Acaa en Matanzas celebraron el Primero de Mayo



Los artífices de la filial provincial de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas en Matanzas celebraron, desde el confinamiento creativo del hogar, el Primero de Mayo, con la firme convicción de que con la unidad de todos venceremos a esta pandemia, disciplinados y conscientes de la necesidad de quedarse en casa. Para dar fe de ese movimiento organizado en la Atenas de Cuba por el Día Internacional de los Trabajadores, se recopilaron varias fotos del quehacer de los artesanos en este día, para de tal modo conformar un video en el que combina estas instantáneas con algunos de los desfiles realizados por el colectivo para festejar la efeméride en años anteriores. Los creadores manifestaron que, a pesar de las limitaciones que ha impuesto la COVID-19, mantendrán los logros de la Acaa en Matanzas, donde han consolidado un intenso y coherente movimiento creativo que ha convertido a la filial en uno de los centros culturales más notables del territorio.



En Santiago De Cuba sobresale labor del sector de la Cultura en tiempos de la COVID-19



En la provincia de Santiago de Cuba, lo que realiza el sector de la Cultura bien vale también un aplauso, no solo por el esfuerzo y las tareas que se cuantifican sino por lo que ese aporte representa espiritualmente. En la Escuela Profesional de Arte, 31 trabajadores del sector de la Cultura ofrecen allí su aporte contra la pandemia, desde sus puestos como cocineros, personal de servicio, choferes, seguridad del lugar y especialmente, seis instructores de arte de la Brigada José Martí. En los nueve municipios de esta oriental provincia santiaguera, 63 promotores culturales, junto con otros hombres y mujeres de la Cultura, laboran en el Sistema de Atención a la Familia, mientras otros 48 lo hacen en la producción de alimentos, directamente en las tareas agrícolas.



Chileno Manuel García cumple sueño junto a Silvio Rodríguez



El cantautor chileno Manuel García celebró su cumpleaños 50 con una versión de su canción 'El viejo Comunista' en colaboración con Silvio Rodríguez, figura icónica del movimiento de la Nueva Trova en Cuba. Para García, poeta y guitarrista residente en la norteña ciudad de Arica, la colaboración con el cubano, al que considera como su gran referente, representa el cumplimiento de un sueño. Al respecto, aseguró que 'si me hubiesen dicho que me quedaba un momento de vida y me daban como regalo elegir con quién hubiese preferido grabar un tema, todo el mundo sabe que hubiese dicho Silvio Rodríguez. Y si me hubiesen preguntando qué canción, naturalmente hubiese dicho El viejo comunista’, acotó. La pieza, colocada este viernes en las plataformas digitales, formará parte del nuevo disco Caminante, con el que García celebrará medio siglo de vida junto a numerosos invitados.



Ventas de “Amor en tiempos del cólera” se disparan en Estados Unidos



Gabriel García Márquez no vivió para contar la pandemia del coronavirus, pero su clásico “El amor en los tiempos del cólera” sirve de solaz para muchos lectores en cuarentena en Estados Unidos. La novela sobre un romance interrumpido medio siglo, inspirada en la historia de los propios padres del Nobel colombiano, ha visto sus ventas dispararse las últimas seis semanas en todos los formatos en español y, más aún, en inglés. Según cifras, las ventas del libro en formato físico y digital se incrementaron 183 por ciento en español en comparación con el mismo período del año pasado, y un sorprendente 621 por ciento en inglés. Otros clásicos sobre pandemias, como “La peste” de Albert Camus, o “La danza de la muerte” de Stephen King, también están siendo releídos, pero hay algo especial que diferencia a la novela de García Márquez, que este año celebra su 35 aniversario: y es que, en el fondo, habla del amor que sobrepone al cólera, una pandemia, y eso da mucha esperanza.



Muere Tony Allen, uno de los mejores baterías de la historia



El ritmo del afrobeat, no hubiera sido posible sin el batería nigeriariano Tony Allen, de 79 años –uno de los músicos más virtuosos y admirados no ya en el continente africano, sino entre jóvenes rockeros de toda estirpe–, que falleció la tarde de este jueves en el hospital George Pompidou de PARÍS. Perdemos así a uno de los percusionistas más importantes del mundo, el hombre que desde el fondo del escenario lideraba África Setenta, y reinventó los patrones rítmicos de la música popular. Muchos jóvenes descubrieron a Allen cuando se erigió en integrante quintaesencial de The Good, The Bad and The Queen, la pintoresca banda que en 2007 le alió junto al cantante Damon Albarn; al bajista Paul Simonon, y al guitarrista y teclista Simon Tong. Su debut homónimo parecía llamado a ser un disco aislado e irrepetible, pero el insólito cuarteto reapareció hace apenas un par temporadas con otro gran trabajo, Merrie Land.



Queen graba “You are the champions” para ayudar contra el coronavirus



El legendario grupo de rock británico Queen, con Adam Lambert como vocalista, ha grabado una nueva versión de su famoso “We are the champions” para recaudar dinero para el personal sanitario en todo el mundo. Rebautizada “You are the champions” en homenaje al personal sanitario, la canción está acompañada de un vídeo que muestra a médicos y enfermeros combatiendo el coronavirus en todo el mundo. Los ingresos que genere se donarán al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19, establecido por la OMS, que proporciona batas, tests de COVID-19 y formación al personal médico, en primera línea de la lucha contra la pandemia. Para esta nueva versión de la canción, que se grabó en 1977 y desde entonces se ha convertido en un verdadero himno, May y Taylor grabaron cada uno en sus casas de Londres, mientras que Lambert cantó desde Los Ángeles.



