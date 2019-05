Llega a su fin bipartidismo en el Parlamento Europeo

El bipartidismo tradicional con las formaciones de centro, tanto a la derecha como a la izquierda, dominando el Parlamento Europeo pasó a la historia, tras los comicios del domingo para renovar ese órgano legislativo.



El bloque de formaciones derechistas en torno al Partido Popular Europeo (PPE) y al que reúne a los socialdemócratas en la centroizquierdista Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas perdieron la mayoría de escaños, aunque continúan siendo los dos mayores grupos del hemiciclo.



El PPE mantuvo su hegemonía con 182 bancas, seguido por la Alianza con 147, pero ambos han perdido decenas de puestos de los 751 que forman el Parlamento Europeo, ante el avance de las agrupaciones nacionalistas y populistas, los liberales y los Verdes.



La Eurocámara quedó así más fragmentada que nunca, y como el PPE y la Alianza ya no tienen una clara mayoría de 376 votos, ya no podrán repetir la coalición que les permitió desde hace 40 años alcanzar compromisos sobre textos legislativos y repartirse los cargos de poder en el legislativo. Ahora tendrán como contrapeso a los liberales y los ecologistas, quienes aumentaron su representación en el Parlamento Europeo.







Pero también hubo progreso en el campo de los partidos contrarios a la manera en que sus países son gobernados desde la Unión Europea, con con un avance sobre todo de los ultraderechistas, aunque lejos del protagonismo y la capacidad de bloque del legislativo que buscaban. No obstante, desde la izquierda más radical ya hubo alertas de que la derecha hegemónica en torno al Partido Popular Europeo podría buscar acuerdos puntuales con los ultras, llegado el caso.



Esa recién estrenada realidad política, con el fin del bipartidismo entre los centristas de derecha y los de izquierda, más un parlamento europeo más fragmentado, hará más complicada la búsqueda de un compromiso en la Cámara, ya sea sobre las reformas en el bloque o sobre la repartición de sus puestos de dirección. En ese nuevo legislativo será necesario un acuerdo entre al menos tres grupos, y no entre dos como venía ocurriendo desde hace cuarenta años entre el bloque de centroderecha y el de centroizquierda.



La primera prueba será la elección del nuevo presidente de la Comisión Europea, cuyo nombramiento corresponde a los jefes de Estado y de gobierno, pero el candidato propuesto necesitará la mayoría de 376 votos en el Parlamento. En clave nacional, lo más relevante ha sido el panorama que dejó la contienda por la Eurocámara en Alemania y Francia, las dos locomotoras de la Unión Europea.





Marine Le Pen, diputada ultraderechista francesa.



El partido de la canciller o jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, perdió escaños, aunque su formación será la más representada en el parlamento europeo, con 96 de los 751 escaños disponibles. En cuanto al presidente francés, Enmanuel Macrón, su agrupación recibió un castigo, al quedar relegado a la segunda plaza, frente a la ultraderecha, encabezada por Marine Le Pen.



En Italia, el viceprimer ministro y titular del interior, el ultraderechista Matteo Salvini, arrasó al pasar su formación a ser la primera del país, con el 34 por ciento de los votos. En cambio, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se impuso con holgura al derechista Partido Popular, al obtener nada menos que el 32 coma 83 por ciento de los votos y ocupando 20 diputados de los 54 reservados a España en la Eurocámara.



Otro de los aspectos relevantes en el país ibérico es que el ultraderechista Vox irrumpirá por primera vez en el Parlamento Europeo con tres diputados. Los españoles también votaron en las elecciones municipales y autonómicas, ganadas por los socialistas del PSOE, una victoria que afianza el poder del actual presidente en funciones del país y candidato a la reelección, Pedro Sánchez.



Entre tanto, en el Reino Unido el ganador de los comicios europeos fue el Partido del Brexit, que pugna por la salida del país del bloque.





