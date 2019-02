Llegan 1 800 migrantes centroamericanos a la frontera de EEUU

2019-02-06 08:49:05 / web@radiorebelde.icrt.cu

Una primera caravana migrante centroamericanos integrada por mil 800 personas, que salió de las bodegas del gobierno de Coahuila, llegó hoy a Piedras Negras, con el objetivo de ingresar a territorio estadounidense. La llegada de este nuevo grupo de migrantes centroamericanos coincide con amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que está preparado para evitar que una nueva 'caravana' de migrantes entre en el país, y que más tropas habían sido enviadas a la frontera con México. El secretario de Gobierno de Coahuila, José María Fraustro Siller, sostuvo que esa localidad en la frontera no está preparada para la migración, como lo están los dos Laredo, en Tamaulipas y Texas, que cuentan con lo necesario para la atención a este tipo de fenómenos. Los migrantes permanecerán en dicha ciudad fronteriza hasta que logren el asilo en los Estados Unidos, en caso de no ser aceptados por el gobierno norteamericano podrán ser regresados a su lugar de origen. La secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Trump, Kirstjen Nielsen, se hizo eco de un despectivo tuit de su jefe en el que califica de 'aliens' a los dos mil migrantes que llegaron al borde fronterizo con el ánimo de ingresar a territorio estadounidense por Texas. 'La entrada ilegal no será permitida y estamos preparados para prevenirla', coreó la funcionaria. Un migrante de Honduras, Arnoldo Nuño, manifestó que sus compañeros cruzan a Estados Unidos por el desierto para entregarse a la patrulla fronteriza, pues se desesperan por la tardanza en la solicitud de asilo. (PL)



Apoya la ONU esfuerzos de la comunidad internacional para encontrar una solución política en Venezuela



El secretario general de la ONU, António Guterres, apoya los esfuerzos de la comunidad internacional para encontrar una solución política en Venezuela, publicó Prensa Latina. Por medio de su cuenta oficial en Twitter, la ONU divulgó las consideraciones de Guterres en relación con la conferencia internacional sobre Venezuela, a realizarse en Montevideo a partir de mañana 7 de febrero. La iniciativa de diálogo, refrendada por un Grupo de Contacto Internacional está compuesto por la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido, así como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y México, señalaron los reportes de prensa. También, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres reiteró su ofrecimiento de buenos oficios de la ONU para mediar en un diálogo entre las partes en Venezuela, con el fin de encontrar una solución política. En los últimos días se han presentados iniciativas por varios grupos de países y mantuve contacto con sus protagonistas, pero la secretaría de ONU decidió no ser parte de ninguna en aras de dar credibilidad a nuestra oferta continua de buenos oficios en caso de que las partes lo soliciten, señaló el titular Guterres. Asimismo, el secretario general de las ONU, expresó que sigue de cerca los sucesos en Venezuela y resaltó la necesidad de encontrar una solución política y pacífica. (PL)



Reprime la policía marcha en Argentina contra el Golpe de Estado en Venezuela



Varios incidentes se registraron la víspera durante una marcha favor de la paz y el diálogo en Venezuela, que se desarrolló en Buenos Aires, capital de Argentina, reportó el sitio digital Rusia Today. Los manifestantes pretendían avanzar desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hacia la Embajada de Estados Unidos en rechazo a la injerencia de Washington en Venezuela, y que fueron contenidas por las fuerzas policiales que intentaron contener la movilización en la avenida Figueroa Alcorta, según informaron los medios locales. Debido a la represión policial contra los manifestantes, el tránsito vehicular se vio afectado y varios autos quedaron atrapados entre el lanzamiento de piedras, adoquines y gas lacrimógeno. Además, el dirigente social, Juan Grabois declaró que la manifestación se realizaba contra la penetración de Estados Unidos, que no tiene ningún interés en garantizar los derechos humanos ni la ayuda humanitaria ni la democracia, sino que busca el petróleo, y advirtió que existe el riesgo de una guerra civil en Venezuela tras la instigación de líderes internacionales como Jair Bolsonaro y Donald Trump. Finalmente, Grabois se refirió a la gran mayoría de países que han expresado su apoyo al diálogo entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó como una salida viable para resolver la situación que vive Venezuela, sin que haya derramamiento de sangre, expresó durante una entrevista ofrecida al diario La Nación. Esta marcha fue convocada por organizaciones políticas, sociales, gremiales y estudiantiles, entre ellas Frente Patria Grande, cuyo mensaje expresaba, "Contra la prepotencia norteamericana en Latinoamérica, por la paz y el diálogo en Venezuela". (RT)

#ENVIDEO I Policía argentina reprime a manifestantes que se reúnen en la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires para marchar hacia la embajada de #EEUU en rechazo al intento de golpe en #Venezuela y la amenaza de intervención militar → https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/XwL4jsg4SM — teleSUR TV (@teleSURtv) 5 de febrero de 2019

Realizan en Francia una nueva jornada de protestas contra las políticas del Gobierno de Emnanuel Macron



Los sindicatos franceses vuelven hoy a ocupar las calles, en una nueva jornada de protestas para denunciar la “urgencia social” que viven millones de franceses. Varios sindicatos franceses para denunciar la urgencia social que viven millones de ciudadanos, y junto a los principales sindicatos se encuentran formaciones políticas progresistas y los chalecos amarillos. Aumento del salario mínimo, descongelación del salario de los funcionarios, mejora de las pensiones, desarrollo de los servicios públicos, reforma de la fiscalidad, los sindicatos quieren que el gobierno dé respuesta a las necesidades de los franceses que tienen que hacer frente al empobrecimiento de los hogares y a una precariedad laboral y social. Las reivindicaciones van también más allá de las económicas y sociales. Piden estos hombres y mujeres una mayor participación democrática de la sociedad en la toma de decisiones, defienden las libertades individuales y colectivas y reclaman el abandono de las reformas educativas y sanitarias. Son cerca de 200 las manifestaciones que han recorrido las calles de todo el país pues la “urgencia social” que denuncian es una realidad que también ha quedado plasmada en el movimiento de los “chalecos amarillos” con el que estos manifestantes se identifican. (Hispantv)



Retorna nuevo grupo de desplazados sirios desde Jordania



Las autoridades del Gobierno prepararon un equipo logístico para recibir a las familias sirias en la zona fronteriza ubicada al sureste de Deraa, desde donde serán trasladados hasta sus casas. El retorno de desplazados sirios a sus hogares continúa este martes mediante los esfuerzos del Gobierno de Bashar Al Assad y en esta oportunidad, las familias vuelven a sus territorios desde Jordania. De acuerdo con el Alto Comité de Socorro de Siria, al menos unos 4 millones de desplazados han regresados a sus hogares en las zonas liberadas de la presencia de grupos irregulares. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), prevé que en 2019 retornen 250 mil desplazados pese a todas las dificultades que puedan presentarse. (Telesur)



