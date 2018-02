Llegan a Cuba Alazanes granmenses

2018-02-09 17:45:15 / web@radiorebelde.icrt.cu



Foto: ACN



Antonio Becali, presidente del Instituto Cubano de Deportes, Educación Física y Recreación, recibió este viernes al equipo de los Alazanes granmenses, que ocuparon la tercera plaza en la recién finalizada Serie del Caribe de Béisbol, disputada en Jalisco, México.



Nuestro objetivo era llegar a la gran final y no lo conseguimos, pero el equipo se entregó en busca de ese propósito. Estoy muy orgulloso de ellos, comentó a la Agencia Cubana de Noticias el mánager de los Alazanes, Carlos Martí, en el aeropuerto internacional de esta capital.



El conjunto granmense lideró la fase clasificatoria, con balance de tres victorias y un fracaso frente a República Dominicana, equipo que luego le superó nuevamente en la etapa semifinal.



Sin dudas, en el orden ofensivo destacó Roel Santos, quien promedió para 438, merced a siete hits en 16 veces al bate incluido un cuadrangular, dígitos que le valieron para ser seleccionado en el Equipo Todos Estrellas de la serie.



El primer objetivo era traer el título, pero no lo logramos, no obstante, para mí es un privilegio que se me haya escogido como mejor jardinero central del torneo, porque lo di todo sobre el terreno en busca de aportar mi granito de arena al colectivo, aseveró Santos a la ACN.



La próxima Serie del Caribe de Béisbol se disputará en Barquisimeto, Venezuela, en febrero del año 2019. Y los Alazanes intentarán acudir por tercera vez consecutiva al máximo certamen beisbolero de su zona geográfica.







(Agencia Cubana de Noticias)

Artículos relacionados