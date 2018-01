Llegó la hora de la verdad: Luis Ángel vs Freddy Asiel (+Audio)



El zurdo holguinero Luís Ángel Gómez abrirá el choque más importante de los “Leñadores” en la 57 Serie Nacional de Béisbol, mientras trinchera opuesta tendrá a uno acostumbrado a trabajar en momentos cruciales, Freddy Asiel Álvarez.



Pablo Civil director del conjunto tunero que igualó este martes sensacionalmente la semi-final a tres partido, se inclinó por Luís Ángel, a pesar de que solo tiene un tercio de labor, en detrimento de otras opciones como hubieran sido utilizar a su “caballo de batalla” en la etapa regular Yoelkis Cruz o el también zurdo Yudiel Rodríguez.



De todas formas, no creo que Civil le de mucha oportunidad a su abridor y tenga listo para venir antes de lo habitual al artemiseño José Ángel García. Sobre lo clave que puede resultar el trabajo del “Barbero de Guanajay”, en las aspiraciones de Las Tunas de llegar a la gran final,dijo que está listo para venir cuando la dirección decida colocarlo.



Entre tanto Víctor Mesa no tiene sorpresas, al menos en cuanto al serpentinero que va iniciar. Enviará al montículo al derecho Freddy Asiel, hombre hecho para coger la bola en partidos definitorios. El villaclareño tiene par de aperturas, con 13 entradas de labor, le batean para 271 y tiene efectividad de 4.15. Recuerden en contra de Freddy que a pesar de trabajar bien en la mayoría de sus salidas, no ha logrado triunfos vistiendo la casaca azul en la presente campaña.







El juego comenzará a las 7:15 de la noche en el estadio Julio Antonio Mella, bosque donde los “Leñadores” saben utilizar bien sus hachas.



El sábado arrancará la gran final, donde los “Alazanes”, actuales campeones comenzarán como visitantes, ¿dónde? Se los diré al filo de la media noche. ¡A! y si vive en Las Tunas apúrese si va a ir al estadio. Es posible que no alcance asientos y no pueda llevarse en la memoria algo que pudiera ser histórico en este territorio.



