Llegó Matanzas a 61 victorias en el cierre de 2017





Con la victoria 61 para Matanzas concluyeron este lunes las actividades beisboleras de la 57 Serie Nacional en el 2017.



En un juego, que no decidía en la posición final de los cuatro clasificados a los play off, los Cocodrilos se impusieron ocho carreras por tres a Industriales, para sumar su victoria 61 de la Serie, y el octavo triunfo ante los azules en la presente temporada.



Los yumurinos, que por séptimo año consecutivo aseguraron estar entre los medallistas del torneo, totalizaron 32 victorias y solo 13 derrotas en la segunda fase de la competencia.



Los dirigidos por el debutante manager Víctor Figueroa, se preparan ahora para recibir desde el cuatro de enero a los actuales campeones de Granma, en un duelo revancha para los llamados "Cocodrilos".







En enero de este año, los Alazanes avanzaron a la final de la 56 Serie Nacional, tras vencer en un match que se extendió a siete juegos a los matanceros.



En aquella oportunidad, la condición de local no le resultó favorable a Matanzas, que perdió tres de los cuatro juegos en casa.



En la actual Serie, los de la Atenas de Cuba, volverán a tener la ventaja de comenzar jugando en el Victoria de Girón, y de poder celebrar hasta cuatro desafíos como anfitriones.

Artículos relacionados

Del Autor