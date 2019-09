Lo mejor y lo peor

Las dificultades coyunturales que ahora mismo enfrentamos con el suministro de diésel al país tuvieron en los dos últimos días no solo las mejores y más exhaustivas explicaciones posibles por parte de la más alta dirección del Estado y el gobierno, sino que también afianzaron el llamado a la solidaridad y la iniciativa por parte de toda la ciudadanía.



Comienzan a trascender en las experiencias que cuentan las personas, ya sea en su entorno físico o en las redes sociales de Internet, los buenos y malos ejemplos de lo que sucede en este momento de definiciones, comenta el periodista Francisco Rodríguez Cruz.



Las primeras reacciones, digamos, fueron de muchos ejemplos voluntarios de ayuda por parte de conductores solidarios que trasladan a pasajeros que lo necesitan, y también actitudes negativas de quienes no muestran la misma generosidad en su actuación.



Porque ya sabemos que en medio de tantas manifestaciones solidarias y de profundos sentimientos humanos, puede no obstante colársenos en la cotidianidad alguna expresión desafortunada, o incluso sorprendernos la insensibilidad de algunos individuos.



Ojalá solo sean muy pocas excepciones, pues tales conductas provocan mucho malestar y generan el repudio inmediato de la mayoría de las personas.



Ese rechazo que nos causa la falta de solidaridad en una circunstancia particularmente difícil, también resulta —y esto es importante— un resultado de lo arraigado que está ese valor en nuestra escala para medir lo positivo o no de cualquier persona. Somos particularmente sensibles a la carencia de solidaridad.



Enseguida nos percatamos de ella, y eso está bien. Aunque ello puede resultar complicado, porque como somos tan solidarios, también somos más susceptibles ante cualquier manifestación de insolidaridad.



Como se ha explicado, también habrá vías para que la ciudadanía ofrezca información, ideas y también denuncie cualquier atropello o falta de humanidad que se presente. La idea no es forzar a nadie, sino persuadir y convencer de que podemos ser mejores de lo que somos.



Ahora es preciso insistir en la ayuda o colaboración que tantos seres humanos pueden estar necesitando, para llegar a su centro de trabajo, su escuela o de regreso a casa.



La mayor solidaridad que podemos brindar es sin dudas hacer lo que a cada cual nos corresponde con pasión y bondad, lo cual no solo tiene que ver con el transporte, sino con el ahorro de energía en los hogares y colectivos laborales, y otras muchas maneras de ser útiles.



Cada cual en su puesto debe también mostrar en todo momento la mayor sensibilidad por los problemas de quienes le rodean, y cuidarnos mucho de las actuaciones individualistas o mecánicas que pudieran desconocer los problemas de la colectividad o de otras personas. En tiempos difíciles, emerge lo mejor de lo que somos, aunque también sale a flote lo peor que se puede comportar alguien egoísta.



Tratemos entonces de hacer por nuestros compatriotas todo aquello que nos haría sentir mejor a nosotros mismos, y también hagamos todo lo que pueda resultar beneficioso para la economía y el país. Así tendremos mayores posibilidades de ayudar, y de expresar con hechos concretos esa premisa irrenunciable que nos distingue: la solidaridad.



