Lo mejor del voleibol en clubes

El pasado 2 de diciembre culminó el campeonato mundial de clubes de Voleibol, rama masculina, que se efectuó en Polonia. La edición de este año entrará a la historia por varios récords que se impusieron y porque el Trentino Volley consiguió el título derrotando a Cucine Lube Civitanova, en la segunda final entre clubes italianos. Repasemos lo que fue el torneo.



Los equipos consiguen participar en el torneo luego de conseguir los cupos en varios torneos del mundo. El VK Zenit Kazan de Rusia logró su boleto tras conseguir su cuarto título consecutivo en la Liga de Campeones de Europa. Por América, el Sada Cruzeiro de Brasil llegó tras vencer por tercera edición consecutiva, el Campeonato Sudamericano de Clubes. El Khatham Adrakan de Irán ganó por primera ocasión en su historia, el Campeonato de Voleibol de Clubes de Asia y consiguió el boleto a suelo polaco.



El equipo local con presencia en la cita mundial fue el Skra Bełchatów y los otros cuatro clasificados asistieron tras ganar los wild cards en disputa. Fakel Novy Urengoy de Rusia, Cucine Lube Civitanova y Trentino Volley de Italia y Asseco Resovia por el país anfitrión.



Los ocho equipos fueron agrupados en dos llaves y en la A quedaron Cucine Lube, Fakel Novy, Zenit-Kazan y Skra. Por el apartado B jugaron Sada Cruzeiro, Trentino Volley, Khatam y Asseco. Una vez agrupados los conjuntos se utilizó el sistema todos contra todos y los que quedaran en los dos primeros puestos de cada llave avanzarían a semifinales.



Por el grupo A Cucine consiguió dominar sin ceder en ningún partido aunque eso no significa que no tuvieran una fuerte resistencia por parte de sus contrarios. El juego más difícil que enfrentaron fue ante el Zenit donde necesitaron cinco parciales para imponerse. El club ruso cuenta con tres de los mejores jugadores del mundo, líderes cada uno de sus equipos en el Campeonato Mundial efectuado hace unos meses en Italia y Bulgaria. Esos hombres son el francés Earving Ngapeth, el ruso Maxim Mikhaylov y el estadounidense Matthew Anderson.



En ese encuentro Ngapeth culminó con 23 puntos, Mikaylov con 21 y Anderson con 16 y a pesar de que forzaron el quinto set a puntos extras no pudieron con el empuje de los líderes del otro conjunto. Por el club italiano los mejores fueron el búlgaro Tsvetan Sokolov con 20 unidades y los cubanos Roberlandy Simón con 18, Yoandy Leal con 15 y Osmany Juantorena con 11. (Ninguno compite bajo el auspicio de la Federación Cubana de Voleibol) Vale destacar que el pasador de este conjunto es el brasileño Bruno Rezende.



A pesar de mostrar un excelente nivel, el Zenit no pudo conseguir el segundo puesto del grupo pues perdió en su primera presentación ante el a la postre merecedor del segundo boleto a semifinales, Fakel Novel. En ese desafío que duró cinco sets los mejores por el Fakel fueron el bielorruso Artur Udrys con 22 puntos y los rusos Dmitry Volkov y Egor Kliuka con 21 y 20 unidades respectivamente. Por el Zenit Ngapeth y Mikhaylov anotaron 19 puntos en tanto Anderson hizo 17.







Por la llave B el líder fue el Trentino que solo cedió un set en toda la clasificación y fue ante el Sada Cruzeiro. Ese duelo tuvo como mejores anotadores por el club italiano al norteamericano Aaron Rusell con 24 tantos y a los serbios Uros Kovacevic y Srecko Lisinac con 11 y 10 respectivamente. Por el equipo brasileño el mejor fue el carioca Evandro Guerra con 25 unidades, seguido por el estadounidense Taylor Sander con 18 y el también suramericano Rodrigo Leao con 8.



El juego que decidió el segundo cupo fue el sostenido entre Cruzeiro y Asseco donde a la postre culminó venciendo el conjunto local en cinco mangas. El francés Thibault Rossard fue el mejor del club de la ciudad con 22 puntos, seguido por los polacos Damian Schulz y Mateusz Mika con 17 y 13 cada uno. En tanto por los visitantes Guerra volvió a ser el líder anotador con 22 tantos, le siguió Sander con 21 y el brasileño Isac Santos con 12.







En semifinales se midieron Cucine ante Asseco y Fakel frente a Trentino donde los equipos italianos sacaron la mayor ventaja. Cucine consiguió superar al conjunto de casa en cuatro parciales donde el mejor por los ganadores fue Sokolov con 20 puntos seguido de Juantorena con 19 y Leal con 14. Por los derrotados Rossard consiguió 19 tantos, Schulz 16 y Mika 10. En el otro duelo Trentino emuló a su coterráneo y se impuso en igual cantidad de parciales con protagonismo ofensivo para Kovacevic que consiguió anotar 19 veces y estuvo apoyado por el trabajo del italiano Luca Vettori con 16 tantos y Rusell con 14.



Con estos resultados llegaron a la final los dos equipos italianos y por primera vez en la historia dos clubes dese país discutirían el título del mundo.



En la discusión del metal bronceado el Fakel de Rusia consiguió imponerse en cuatro parciales al elenco local Asseco. Los mejores por los vencedores fueron Udrys con 14 puntos, Volkov con 13 y Kliuka con 10. Por los derrotados Rossard fue lo mejor con 18 tantos, seguido por Mika con 12 y Jarosz con 9.



Por el oro se impuso Trentino a Cucine en cuatro sets que culminaron con marcadores de 25-25-20, 25-22, 20-25 y 25-18. El mejor de los ganadores fue Rusell con 20 tantos seguido por Kovacevic con 16 y Vettori con 12. Por los perdedores sobresalieron Sokolov con 17 unidades, Simón con 14 y Juantorena con 11.



Este es el quinto título del Trentino en estos torneos sumado a los cuatro que consiguió de manera consecutiva entre los años 2009 – 2010 y el segundo subtítulo de Cucine que había llegado a la final en la edición anterior donde perdió ante el Zenit-Kazán. El resto de los equipos culminó en las siguientes posiciones: tercero Fakel Novy Urengoy, cuarto, Asseco Resovia, quinto Sada Cruzeiro y Zenit-Kazan, séptimo Khatam Ardakan y SKRA Belchatow.



Como es habitual en los torneos de la Federación Internacional de Voleibol se entregaron los reconocimientos individuales por posición. El mejor pasador fue Simone Gianelli del equipo Campeón. Mejor Líbero, Jenia Gebrennikov, Trentino. Mejor Opuesto, Tsvetan Sokolov, Cucine. Mejores Auxiliares Dimitry Volkov, Fakel y Uros Kovacevic, Trentino. Mejores Centrales Dragan Stankovic y Robertlandy Simón, ambos del Cucine. Jugador Más Valioso, Aaron Rusell, Trentino.







Algunas de las marcas que se impusieron en esta edición:



• El partido más largo jugado en este tipo de torneos era de la edición de 2014 cuando Trentino Diatec y UPCN San Juan tuvieron un encuentro de 2 horas y 21 minutos. Este año se rompió en la jornada inicial con el juego entre Fakel y Zenit que duró 2:23. El día siguiente se quebró esa marca en el duelo entre Lube y Zenit que culminó en 2:25. Ese propio día se impuso la marca de 2:40 en el encuentro entre Fakel y Skra Belchatow.



• Precisamente esos dos últimos juegos impusieron marca de mayor duración de un quinto set en la historia de estos torneos con 30 minutos, el anterior record era de 23 minutos conseguido en 2009, 2011 y 2012.



• Ese duelo entre Fakel y Skra es el de mayor anotación con 248 puntos es total superando los 243 de Trentino y UPCN en 2014.

