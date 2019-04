Lobos de Villa Clara esperan rival de la LSB



Santa Clara-. Mientras los “Toros” de Artemisa y los “Halcones” de Santiago de Cuba, disputarán el quinto y decisivo choque, los “Lobos” esperan por su rival, después de liquidar en cuatro encuentros a la selección de Capitalinos en la semifinal de la Liga Superior de Baloncesto (LSB).



Este resultó el compromiso más cerrado, finalizó con pizarra de 79-71 y los actuales monarcas contaron con una ofensiva que fue repartida entre cinco hombres, todos con dobles dígitos en cuanto a la cantidad de puntos. Andy Bofil se reafirmó como el máximo anotar y aportó 20 cartones, 15 sumaron Raúl Abreu y Yoel Cubilla, este último con más de 15 rebotes, Yasser Rodríguez se fue con 12 y Osvaldo Pérez con 10.



Por los citadinos, una vez más sacaron la cara los defensas Mario Luis Troyano y Alejandro Álvarez, con 17 y 16 puntos, respectivamente. En el caso de Alejandro, volvió a demostrar su gran visión de juego y le dio varias asistencias a sus compañeros.



Al concluir este partido, escenificado en la Sala Amistad, el escolta Raúl Abreu, integrante de la selección nacional, dijo que a pesar de que ellos eran los favoritos, los habaneros vendieron cara la derrota. “Estábamos preparados, muchos nos daban como favoritos, pero teníamos que demostrarlo en la cancha. Felicitar al equipo de Capitalinos que nos dio un gran play off. Ahora hay que ver con quien vamos a la final, con el que sea vamos a tratar de reeditar la corona”.



Los naranjas una vez más comenzaron mal en los tiros de campo y como ya se ha hecho costumbre, mejoraron la puntería con el transcurso del juego. “Eso nos pasa con frecuencia, incluso desde las categorías inferiores, es como si no realizáramos un buen calentamiento o nos confiamos un poco”.



Entre tanto el “guerrero” Osvaldo Pérez, después de un inicio incierto resultó clave en la segunda mitad. “Me relajé un poco en los dos primeros cuartos, debido a la ventaja que teníamos en la semifinal y porque estábamos jugando en casa. Después los profesores hablaron conmigo y me dijeron que era importante que me enfocara en el partido y fue lo que hice”.



El rival de los villaclareños, saldrá del que resulte vencedor esta tarde en la Polivalente pinareña 19 de Noviembre entre Artemisa y Santiago de Cuba. La lucha por la corona iniciará el viernes 3 de mayo, en la casa del peor ubicado, por lo que nunca comenzará en la guarida de los “Lobos”. La final será de cinco juegos al mejor de tres, tal y como ocurrió en las semifinales.



A continuación, las declaraciones de Raúl Abreu y Osvaldo Pérez, dos de las figuras imprescindibles en el juego de Villa Clara.

