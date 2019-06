Logran Estados Unidos y México acuerdo migratorio

Logran Estados Unidos y Mxico acuerdo migratorio

2019-06-08 08:58:45 / web@radiorebelde.icrt.cu

Luego de tres días de arduas negociaciones, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para reducir el flujo de migrantes centroamericanos y evitaron la aplicación de los aranceles a todos los productos mexicanos, que hubiera entrado en vigencia el próximo lunes. Desde el pasado miércoles varios funcionarios estadounidenses y mexicanos negociaron, en Washington, para evitar una guerra comercial entre Estados Unidos y México que hubiera dañado a sus economías, y asustando a los inversionistas, ya preocupados por las hostilidades entre Washington y Pekín. Me complace informar que Estados Unidos ha firmado un acuerdo con México, escribió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de Twitter, y los aranceles programados que iban a entrar en vigencia el lunes, contra México, están suspendidos indefinidamente. Como parte del acuerdo, México desplegará, desde el lunes, 6 mil efectivos de su recién creada Guardia Nacional en su frontera con Guatemala, por donde ingresan la mayor parte de migrantes. Además, México se comprometió a ampliar el programa Protocolos de Protección a Migrantes, que permite a Estados Unidos enviar migrantes que entraron a su país por México a su territorio mientras tramitan sus solicitudes de asilo. También, México informó que ofrecerá oportunidades laborales, acceso a la salud y educación a los migrantes y sus familias y la protección a sus derechos humanos mientras permanezcan en el país. Por su parte, Estados Unidos se comprometió a acelerar la resolución de solicitudes de asilo que, en los últimos meses, desbordó los albergues en la frontera norte de México.

Gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a EEUU. Marcelo Ebrard dará detalles del arreglo; de todas maneras, nos congregaremos para celebrarlo mañana en Tijuana a las 5 de la tarde. pic.twitter.com/Cqd79lSJpu — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 8 de junio de 2019

Alerta el abogado defensor del deterioro de la salud de Julian Assange



El abogado del periodista australiano Julian Assange, Carlos Poveda denunció que su defendido se encuentra mal de salud y su deterioro incluso está afectando su mente. Al respecto, Poveda explicó que el deterioro de la salud de Assange se debe en gran medida de aislamiento, la restricción de visitas, encierro y no tiene acceso a la biblioteca ni a Internet. A partir del 11 de abril, las visitas legales y familiares a Assagen se han restringido, no tiene acceso a la biblioteca o a Internet, y ahora tiene evaluaciones médicas y en todas muestran que ha bajado de peso; además el pasado lunes debía declarar ante la Fiscalía sueca y tuvimos que pedir que no asistiera porque ni siquiera podía mantener una conversación coherente, explicó a la publicación rusa Sputnik, el abogado defensor. También, la situación psicológica de Assagen va mermando, es una situación bastante complicada, señaló Poveda al medio ruso. De acuerdo al abogado de Julian Assange, este deterioro de la salud de su defendido ha sido denunciada en varias instancias internacionales e indicó que no han recibido respuesta ante las denuncias.



Denuncia Cristina Fernández que ya comenzó la campaña judicial en su contra



La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció que el partido gobernante Cambiemos junto con el poder Judicial armó un “cronograma judicial” en su contra que corre paralelo al calendario electoral. Al igual que en 2017, Cambiemos en complicidad con sede del tribunal federal argentino arman un cronograma judicial que va de la mano del calendario electoral, aseveró Fernández de Kirchner en un Twitter. Por otro lado, en un video difundido por el movimiento político Unidad Ciudadana en la red social de Twitter, y que la exmandataria compartió, se afirma que el gobierno, junto al poder judicial y los grandes medios, persiguen a la oposición judicialmente para lograr un beneficio electoral. Cristina Fernández es precandidata a la vicepresidencia argentina en compañía del aspirante presidencial Alberto Fernández de cara a los próximos comicios generales en el mes octubre. Actualmente, la senadora Fernández de Kirchner enfrenta un juicio oral por presunta asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública durante su gobierno, el jueves se conoció que el juez Claudio Bonadio amplió la acusación contra la expresidenta por la llamada causa de los cuadernos, en la que se investigan supuestos sobornos de empresarios al Gobierno tanto de Cristina como de su fallecido esposo Néstor Kirchner.

La expresidenta de Argentina @CFKArgentina denunció que el partido gobernante Cambiemos junto con el poder Judicial han armado un “cronograma judicial” para beneficio electoral https://t.co/0nw8W2i8DG pic.twitter.com/oBfOAhN603 — teleSUR TV (@teleSURtv) 8 de junio de 2019

Reabrirá hoy Venezuela sus pasos fronterizos con Colombia



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que a partir de este sábado serán reabiertos los pasos fronterizos con Colombia, en el estado Táchira. En su cuenta de Twitter, Maduro afirmó que Venezuela es un "pueblo de paz", que defiende firmemente su "independencia y autodeterminación". Desde, el pasado mes de febrero, el mandatario ordenó el cierre del paso fronterizo debido a las serias e ilegales amenazas del Gobierno de Colombia, en contra de la paz y la soberanía de Venezuela. El conflicto surgió luego de que el diputado opositor y autoproclamado presidente, Juan Guaidó intentara ingresar a la fuerza, desde Colombia, un lote de supuesta "ayuda humanitaria" proveniente de Estados Unidos, en un acto que el Gobierno venezolano calificó de "show" para justificar una intervención extranjera. El 23 de febrero, la tensión se apoderó de la frontera colombo-venezolana, cuando tres militares condujeron dos vehículos blindados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre el puente Simón Bolívar, en el estado Táchira, hasta la frontera con Colombia, atropellando a varias personas a su paso y tumbando algunas vallas. Ese hecho derivó en enfrentamientos y violencia en la zona fronteriza, y la posterior quema de la supuesta "ayuda humanitaria" por parte de los seguidores de Guaidó, como quedó demostrado en varios videos. Desde aquellos hechos la frontera venezolana – colombiana estuvo cerrada, y las autoridades venezolanas solamente autorizaban el paso controlado hacia Colombia exclusivamente para casos médicos y para jóvenes venezolanos que estudiaban en el país vecino.

Venezuela reabre frontera con Colombia desde este sábado https://t.co/nwSKLbDdrW



La frontera permanecía cerrada desde el 22 de febrero ante el escenario de violencia opositora, que pretendía forzar la entrada ilegal de supuesta ayuda humanitaria de EEUU pic.twitter.com/dxMQrxVt5g — teleSUR TV (@teleSURtv) 8 de junio de 2019



(Haciendo Radio)

Del Autor