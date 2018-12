Logros, problemas, acciones para celebrar un cumpleaños

¿Quién no acude ante cualquier dolencia al punto de salud más cercano del hogar? Las embarazadas a sus controles prenatales, los lactantes a las consultas de puericultura, los que padecen enfermedades crónicas. El programa del médico y la enfermera de la familia constituye uno de los hijos más sagrados de la Revolución.



Cristina Luna, presidenta de la Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional del poder Popular informó sobre los resultados del control y fiscalización al plan de acción para el perfeccionamiento del programa del médico y la enfermera de la familia.



Entre las principales dificultades trascienden que existen consultorios que comparten locales y otros son habitados por personas que no laboran en el mismo.

Las especialidades de Ginecología-Obstetricia y Medicina Interna se comportan con el menor índice de completamiento en los Grupos Básicos de Trabajo.

"Aunque se ha avanzado en cuanto al mobiliario de los consultorios, algunos permanecen icompletos", subrayó.







En cuanto al fortalecimiento de la dirección, la presidenta de la Comisión de Salud y Deporte subrayó que aún 30 policlínicos son dirigidos por personas sin formación médica.



Muy puntual para catalogar la atención primaria resulta que aún el 70% de los problemas de salud no se resuelven ni el consultorio, ni en el policlínico, las personas acuden a los hospitales.



Para solucionar los dificultades detectadas el Ministerio de Salud Pública eleboró un plan de acción que ya muestra resultados, refiere María Elena Soto, jefa del departamento de Atención primaria.





La estabilidad en la permanencia de los médicos generales integrales y de los especialistas en el consultorio y el policlínico, tema que reiteradamente ha constituido insatisfacción del pueblo, ahora se normará por un tiempo específico, "dos años para el especialista y tres para los residentes, es decir mientras dure su formación", aseveró.



se destacó que han sido intervenidos constructivamente este año 1276 consultorios y 244 policlínicos. Aún permanecen 1025 y 2974 en mal y regular estado.

El Dr.Robero Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente del Consejo de Estado, intervino para reflexionar y demostró no estar ajeno a los principales problemas que influyen en la labor del médico de la familia.



"Cuando comprendamos que lo más importante para el galeno es la atención directa a los pacientes, el trabajo en la comunidad, la promoción y prevención y no los papeles, entonces, de verdad, avanzaremos".



Varios diputados intervinieron en la sesión de trabajo para elogiar los resultados de la atención primaria sin la cual fuera imposible mostrar los actuales indicadores de salud, entre ellos, la mortalidad infantil por debajo de 4 por cada mil nacido vivos, la esperanza de vida al nacer que alcanza los 78 años, el 98% d einmunización de los infantes.



El programa del médico y la enfermera de la familia arribará a su 35 aniversario el próximo 4 de enero y fue creado por la idea y el empuje del Comandante en Jefe Fidel Castro, quien expresó al respecto: ´´El médico será algo más que alguien que atiende a uno que se enferma y va al hospital, sino que tendrá un papel especial en la medicina preventiva...será un guardián de la salud´´.

Escuche detalles en el siguiente reporte:





